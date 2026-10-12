Suýt mất 1,5 tỷ vào tay 'công an dỏm' vì bị thao túng tâm lý

Agribank Chi nhánh Lộc Hà phối hợp với Công an xã Lộc Hà đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công một vụ giả danh công an để đe dọa, gây áp lực nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Nạn nhân là vợ chồng ông T.V.C. (trú tại xã Lộc Hà).

Trước đó, vợ chồng ông C. nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Với lời lẽ đe dọa và áp đặt, chúng dựng lên câu chuyện ông bà có liên quan đến một vụ án ma túy lớn nhằm thao túng tâm lý, khiến nạn nhân hoang mang, lo sợ.

Ông C. (áo xanh) được lực lượng chức năng giải thích về hành vi lừa đảo.

Để "phục vụ điều tra", các đối tượng yêu cầu ông C. cung cấp thông tin sổ tiết kiệm, ảnh căn cước công dân và các dữ liệu cá nhân. Chúng ép buộc nạn nhân phải tuyệt đối giữ bí mật, không thông báo cho bất kỳ ai, đồng thời hướng dẫn ông đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định. Số tiền có nguy cơ bị chiếm đoạt lên đến 1,5 tỷ đồng.

Trong quá trình ông C. đến Agribank Chi nhánh Lộc Hà làm thủ tục tất toán sổ tiết kiệm. Cán bộ ngân hàng phát hiện những dấu hiệu bất thường về tâm lý của khách hàng. Nhận định ông C. có thể đang sập bẫy tội phạm công nghệ cao, phía ngân hàng đã lập tức liên hệ và trình báo khẩn cấp cho Công an xã Lộc Hà.

Lực lượng công an xã sau đó đã phối hợp với cán bộ chi nhánh ngân hàng để tiếp cận, giải thích và trấn an tinh thần cho vợ chồng ông C. Sau khi được phân tích rõ về các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan pháp luật, ông bà mới bừng tỉnh, nhận diện được trò lừa đảo và quyết định dừng giao dịch, bảo toàn nguyên vẹn số tiền tích cóp.

Vụ việc thêm một lần cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho người lạ qua điện thoại, dưới bất kỳ hình thức nào.