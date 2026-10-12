Siết kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá nhập lậu

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu

Ngày 12-10, tại Tây Ninh, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phối hợp Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp pháp lý phòng, chống buôn lậu thuốc lá tại Việt Nam”.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Chí Nhân, Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, cho biết tiêu thụ thuốc lá 8 tháng đầu năm đạt khoảng 3,1 tỷ bao, dự kiến cả năm 2026 đạt 4 tỷ bao, đóng góp ngân sách khoảng 31.000 tỷ đồng. Ông nhấn mạnh, cần duy trì chống buôn lậu để kiểm soát nguồn cung bất hợp pháp, bảo đảm nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, song song với điều chỉnh thuế và hạn chế tiêu dùng thuốc lá.

Ông Nguyễn Chí Nhân, Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Đại tá Trương Công Số, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, nhận định địa bàn biên giới rộng, lực lượng mỏng, hàng lậu được chia nhỏ, vận chuyển qua nhiều khâu gây khó khăn cho công tác kiểm soát. Vì vậy, cần kết hợp kiểm soát biên giới với rà soát, kiểm tra thường xuyên các điểm bán lẻ có nguy cơ kinh doanh thuốc lá nhập lậu.

Đại tá Trương Công Số, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội thảo

Thượng tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh phương thức buôn lậu ngày càng biến đổi, trong đó có tình trạng lợi dụng người dân để vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa. Việc xử lý cần căn cứ vào vai trò, hành vi cụ thể của từng đối tượng và các quy định pháp luật liên quan.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hiền cũng chỉ ra vướng mắc trong thi hành quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm nhưng không có tài sản hoặc điều kiện chấp hành, khiến việc xác minh tài sản và tổ chức thi hành gặp nhiều khó khăn.

Đại biểu dự hội thảo

Thực tế này cho thấy cần có hướng dẫn cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, việc xử lý hàng hóa vô chủ hoặc khó xác định chủ sở hữu còn vướng thủ tục xác minh, thông báo kéo dài, dẫn đến tồn đọng và gây khó khăn cho công tác quản lý.

Trong 9 tháng của năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh xử lý 66 vụ vi phạm hành chính, thu phạt 517 triệu đồng, tịch thu 79.240 bao thuốc lá ngoại nhập lậu cùng phương tiện liên quan; trong đó có một vụ việc được chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.