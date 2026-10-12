Vụ hỏa hoạn thứ nhất xảy ra khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12/10, tại cơ sở kinh doanh xe điện Chín Đạo. xã Hòa Lạc và xã Tân Thạnh, làm 3 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy một phần, tổng thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng.

An Giang: Trong một đêm xảy ra 2 vụ hỏa hoạn

Tiếp đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, tại Tổ 6, ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh xảy ra vụ cháy nhà dân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, khiến căn nhà cùng toàn bộ tài sản, tiền mặt bên trong bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính trên 200 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra 2 vụ hỏa hoạn nên trên, lực lượng quân sự, công an cùng người dân địa phương đã khẩn trương tham gia khắc phục hậu quả.

Theo thống kê ban đầu, 2 vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 4 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy một phần, tổng thiệt hai ước tính trên 2,2 tỷ đồng.