Kiểm soát ATTP bếp ăn trường học

Kiểm tra lưu mẫu thực phẩm tại Trường Mầm non Tô Hiệu.

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, chuẩn hóa chất lượng bữa ăn học đường, đầu tháng 6/2026, UBND tỉnh đã có công văn hướng dẫn về tổ chức bữa ăn học đường phục vụ bán trú, nội trú từ năm học 2026-2027. Theo đó, năm học này, các cơ sở giáo dục bán trú, nội trú trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn áp dụng hình thức đặt suất ăn, bữa ăn học đường từ đơn vị cung cấp đủ điều kiện theo quy định, thông qua hợp đồng và cơ chế giám sát chất lượng. Nhà trường có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp có đủ năng lực đảm bảo theo quy định và các điều kiện về an toàn thực phẩm; thành lập tổ giám sát bữa ăn bán trú, nội trú và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả tổ chức bữa ăn học đường.

Tại Trường Mầm non Tô Hiệu, năm học này, nhà trường hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm, tổ chức nấu ăn theo suất tại trường và thành lập tổ giám sát kiểm tra hằng ngày đảm bảo theo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin: Nhà trường hiện đang duy trì 2 phân hiệu với 524 học sinh. Chúng tôi thực hiện nghiêm việc giám sát quy trình nấu ăn từ khâu nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, thành phẩm, lưu mẫu, bảo quản đồ dùng nhà bếp. Thực đơn hằng ngày được xây dựng với các món ăn đa dạng, dinh dưỡng phù hợp lứa tuổi và công khai để phụ huynh biết và theo dõi.

Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Chi cục An toàn VSTP tỉnh kiểm tra tại bếp ăn Trường Mầm non Ngôi Sao Sơn La.

Còn tại Trường Mầm non Ngôi Sao Sơn La, phường Tô Hiệu, công tác tổ chức bán trú được thực hiện theo quy trình bếp ăn một chiều từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến chia đồ ăn chín. Cô giáo Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Là trường mầm non tư thục thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Thành, nhà trường đặc biệt chú trọng chất lượng bữa ăn, đảm bảo về dinh dưỡng theo lứa tuổi và vệ sinh an toàn thực phẩm. Bếp ăn của nhà trường được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, khu vực nấu ăn sạch sẽ, đảm bảo các quy định về nguyên liệu đầu vào, nhân viên phục vụ, thực đơn đa dạng...

Bếp ăn tập thể trường học yêu cầu cao về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đơn vị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phải đảm bảo các điều kiện về nguồn gốc nguyên liệu, có hóa đơn chứng từ truy xuất nguồn gốc rõ ràng; quy định rõ về vận chuyển, giao nhận, lưu mẫu thực phẩm. Các thông tin về cung cấp thực phẩm, suất ăn, giá suất ăn, thực đơn và các nội dung liên quan được công khai để phụ huynh học sinh được biết. 100% nhân viên trực tiếp chế biến phải có giấy khám sức khỏe định kỳ và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Test nhanh các mẫu thực phẩm tại bếp ăn trường học.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ thương mại Nam Sơn, phường Tô Hiệu, cho hay: Công ty hiện đang cung cấp thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho một số trường học trên địa bàn phường Tô Hiệu, xã Chiềng Mung, Sốp Cộp, Long Hẹ, Mường La... Công ty có cơ sở trồng rau, hệ thống cung cấp thực phẩm thịt tươi sống hằng ngày, ký kết với các đơn vị, HTX để nhập nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn và cam kết về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của từng nguyên liệu.

Siết chặt việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, tiến hành kiểm tra bếp ăn tập thể tại các trường học thuộc phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi và 13 trường nội trú các xã biên giới.

Bữa ăn trưa của học sinh Trường Mầm non Tô Hiệu.

Ông Mai Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, cho biết: Các đoàn tập trung kiểm tra toàn diện từ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung ứng thực phẩm, đến thực tế điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, nguồn nước sử dụng và quy trình thực hành vệ sinh của người chế biến. Tiến hành lấy mẫu test nhanh tại chỗ đối với một số dụng cụ chế biến, kiểm tra định tính tồn dư hóa chất, đảm bảo đánh giá khách quan, chính xác, nhằm kiểm soát từ sớm các nguy cơ mất an toàn.

Với sự chủ động, quyết liệt của các cơ quan chức năng, cùng tinh thần trách nhiệm cao từ phía nhà trường và các đơn vị cung ứng, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học sẽ được duy trì và nâng cao, mang đến những bữa cơm an toàn, hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh.