Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Đây là những vấn đề được trao đổi tại tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp ngày 3/10.

Các bé Trường Mầm non 19/5 (phường Tân Thuận) vui đón Tết Trung thu 2026.

Theo bà Nguyễn Thị Đoan Trang, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cuối năm học 2025 - 2026, thành phố có 5.164 cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, 3.332 cơ sở độc lập tư thục, chiếm 64,52%. Đây là bộ phận quan trọng của mạng lưới chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là tại những khu vực tập trung đông lao động.

Trong năm học này, thành phố thực hiện các chính sách hỗ trợ tại khu công nghiệp và địa bàn có đông công nhân với tổng kinh phí 136,762 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, các cơ sở cần được bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên để cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ.

Đáp ứng yêu cầu đó, dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, dinh dưỡng và giáo dục trẻ mầm non tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được triển khai ở TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Bắc Ninh trong giai đoạn 2025 - 2028. Tổng viện trợ không hoàn lại cho dự án tại ba địa phương là 34,47 tỷ đồng.

Tại TP Hồ Chí Minh, dự án tập trung vào các cơ sở mầm non độc lập tư thục ở 15 phường, xã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dự án tổ chức 10 lớp tập huấn định kỳ cho 204 giáo viên, người chăm sóc trẻ.

Sau tập huấn, các báo cáo viên tiếp tục đến cơ sở quan sát lớp học, hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục, bố trí góc chơi an toàn, lựa chọn học liệu và áp dụng phương pháp phù hợp với từng nhóm trẻ. Cách hỗ trợ này giúp giáo viên vận dụng kiến thức vào công việc hằng ngày.

Bà Võ Thị Hiền, Giám đốc quốc gia OneSky tại Việt Nam, cho biết sau hơn một năm triển khai, dự án bước đầu giúp giáo viên thay đổi nhận thức, phương pháp và kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ. Hoạt động đào tạo cũng kết nối cán bộ quản lý, giáo viên và cơ quan chuyên môn để duy trì hỗ trợ tại cơ sở.

Tuy nhiên, tình trạng giáo viên nghỉ việc, người thay thế chưa được đào tạo đầy đủ ảnh hưởng đến tính liên tục của hoạt động bồi dưỡng. Một số cơ sở có không gian, học liệu hạn chế nên gặp khó khi áp dụng phương pháp mới. Việc thay đổi nhân sự sau sắp xếp tổ chức cũng tác động đến lực lượng báo cáo viên.

Theo bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc hỗ trợ cần xuất phát từ khó khăn thực tế trong vận hành. Các cơ sở mầm non độc lập cần chủ động hơn về chuyên môn khi đội ngũ quản lý và khối lượng công việc tại địa phương có sự thay đổi.

Ngoài chuyên môn, thủ tục thanh quyết toán còn vướng ở hóa đơn, chứng từ và mua học liệu tại các điểm bán nhỏ lẻ. Tại Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cho biết một số trường thiếu nhân sự kế toán, trong khi cán bộ chuyên môn chưa có đầy đủ nghiệp vụ tài chính.

Thời gian tới, dự án tiếp tục hỗ trợ trực tiếp, tổ chức sinh hoạt chuyên môn và bổ sung nội dung về tâm lý, hành vi, giáo dục cảm xúc cho trẻ. Tại TP Hồ Chí Minh, dự án dự kiến mở rộng số cơ sở tham gia từ năm 2027, đồng thời tập huấn thanh quyết toán và xây dựng công cụ theo dõi chất lượng.