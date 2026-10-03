Khánh thành hai trường tiểu học tiêu chuẩn quốc tế tại Thành phố cà-phê

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường tiểu học Xanh Tuệ Đức tại khu đô thị Thành phố Cà-phê. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hệ thống hai trường tiêu chuẩn quốc tế cùng đi vào vận hành tiếp tục hoàn thiện mảnh ghép giáo dục quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của Thành phố cà-phê theo định vị “Thành phố tỉnh thức”, nơi kiến tạo môi trường an cư giàu bản sắc, nuôi dưỡng thế hệ tương lai, thúc đẩy thịnh vượng bền vững cho cư dân, cộng đồng, tỉnh Đắk Lắk.

Sau gần một năm xây dựng, Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Thành phố cà-phê chính thức đưa vào vận hành, tuyển sinh niên khóa đầu tiên 2026-2027. Sự kiện khánh thành cùng lúc hai trường đánh dấu việc hình thành hệ thống giáo dục liên cấp tiêu chuẩn quốc tế ngay trong khu đô thị, giúp trẻ tiếp cận môi trường học tập chất lượng cao, gần nhà, gắn kết với thiên nhiên, đồng thời tạo thuận lợi cho mỗi gia đình trong hành trình nuôi dạy con.

Tại mỗi trường, đại diện Trung Nguyên Legend trao tặng tủ sách Thư viện Ánh sáng, giới thiệu những đầu sách quý thuộc Tủ sách nền tảng đổi đời do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương vĩ nhân thành công của nhân loại. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong quy hoạch Thành phố cà-phê, các công trình giáo dục được đặt tại vị trí trung tâm, thể hiện triết lý phát triển đô thị lấy con người và tri thức làm nền tảng của Trung Nguyên Legend. Qua đó, trẻ được tạo điều kiện phát triển hài hòa về trí tuệ, cảm xúc, thể chất và tinh thần, góp phần vun bồi nguồn lực tương lai cho Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk.

Hai trường có tổng quy mô đáp ứng khoảng 1.200 học sinh; trong đó, Trường Mầm non INschool rộng gần 7.000m2, gồm 26 phòng học, quy mô khoảng 650 học sinh; Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức rộng gần 5.000m2, gồm 20 phòng học, quy mô khoảng 550 học sinh. Cùng hệ thống lớp học và trang thiết bị hiện đại, hai trường có không gian mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, thư viện song ngữ, hội trường, hồ bơi nước ấm, đáp ứng nhu cầu học tập, vận động và phát triển năng khiếu.

Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức rộng gần 5.000m2, gồm 20 phòng học, quy mô khoảng 550 học sinh. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Điểm nhấn tại mỗi trường là Thư viện Ánh sáng, giới thiệu những đầu sách quý thuộc Tủ sách nền tảng đổi đời do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương vĩ nhân thành công của nhân loại. Đây là sự tiếp nối khát vọng lan tỏa tinh thần học tập, mở rộng tri thức, nuôi dưỡng ý chí và khát vọng phụng sự cộng đồng, đất nước cho thế hệ trẻ.

Theo đuổi phương pháp học tập chủ động, Trường Mầm non INschool chú trọng phát triển tư duy, sáng tạo và sự tự tin hội nhập từ những năm đầu đời của trẻ.

Tại lễ khánh thành, Thạc sĩ Phan Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng trường Mầm non INschool Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Chúng tôi kiên định với sứ mệnh vì một thế hệ mầm non hạnh phúc - được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, trưởng thành từ trải nghiệm và tự tin hội nhập nhưng luôn mang trong mình bản sắc, niềm tự hào dân tộc. Trường Mầm non INschool tại Thành phố cà-phê là nơi tuyệt vời để hiện thực hóa sứ mệnh ấy, đồng thời là thành quả cho sự đồng điệu giữa triết lý giáo dục của INschool và tinh thần phụng sự cộng đồng từ Trung Nguyên Legend”.

Trường tiểu học Xanh Tuệ Đức phát triển học sinh trên nền tảng triết lý “Ba gốc rễ”: Đạo đức-Trí tuệ-Nghị lực, kết hợp kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để hình thành nền tảng nhân cách bền vững.

Các đại biểu tham quan thư viện của Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Thành phố cà-phê. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng sự đồng điệu giữa triết lý giáo dục của Xanh Tuệ Đức và khát vọng kiến tạo cộng đồng của Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Tại Thành phố cà-phê, định hướng xây dựng một môi trường sống xanh, văn minh, phát triển hài hòa Thân-Tâm-Trí tạo nên nền tảng ý nghĩa để những giá trị giáo dục được nuôi dưỡng”.

Với thế mạnh bổ trợ theo tiêu chuẩn quốc tế, việc đưa vào vận hành cùng lúc Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức góp phần nâng cao chất lượng sống tại Thành phố cà-phê, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh Đắk Lắk. Qua đó, khu đô thị từng bước trở thành nơi an cư gắn với phát triển con người, nền tảng của cộng đồng thịnh vượng, bền vững.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non INschool. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tọa lạc tại trung tâm Buôn Ma Thuột, Thành phố cà-phê được Trung Nguyên Legend phát triển theo tầm nhìn “Thành phố mẫu mực-Cộng đồng thịnh vượng”, thực sự là “khu đô thị kiến tạo lối sống” đẳng cấp, thịnh vượng. Với mật độ xây dựng 27% và hơn 50% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước, Thành phố cà-phê tạo ra không gian sống hài hòa với thiên nhiên, lấy con người, tri thức và văn hóa cà-phê làm nền tảng để kiến tạo môi trường sống giàu bản sắc, thịnh vượng.

Cùng không gian sống xanh, Thành phố cà-phê còn đầu tư hệ tiện ích đồng bộ, đẳng cấp phục vụ nhu cầu văn hóa, giáo dục, thể thao, nghỉ dưỡng và kết nối cộng đồng. Nổi bật có công trình biểu tượng Bảo tàng Thế giới cà-phê, nơi “du khách có thể đắm chìm trong văn hóa cà-phê"; khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf 3D, vườn Zen, tổ hợp gym-yoga-bắn cung cùng nhiều không gian trải nghiệm cà-phê, sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique đẳng cấp 5 sao, dự kiến vận hành năm 2027 sẽ là điểm đến, nơi tổ chức các hội nghị, sự kiện quốc tế. Sự kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa và tiện ích tại Thành phố cà-phê mang đến đời sống tiện nghi, khỏe mạnh, giàu trải nghiệm cho cư dân.

Đặc biệt, mỗi ngôi nhà tại Thành phố cà-phê đều tôn vinh tri thức qua kiến trúc thông thoáng, đón ánh sáng tự nhiên, phù hợp cho việc học tập, làm việc, đọc sách và gắn kết gia đình. Từ góc đọc sách trong nhà phố Tesla, shophouse Cantata đến thư viện tại Trường Mầm non INschool, Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức, Bảo tàng Thế giới cà-phê, Thành phố cà-phê tạo mạch kết nối giữa văn hóa, tri thức và giáo dục; đưa việc học tập trở thành một phần của đời sống hằng ngày, nuôi dưỡng khát vọng phát triển qua nhiều thế hệ cư dân.

Trường Mầm non INschool rộng gần 7.000m2, gồm 26 phòng học, quy mô khoảng 650 học sinh. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Việc khánh thành Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Thành phố cà-phê Trung Nguyên Legend không chỉ nâng cao chất lượng sống, mà còn góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, nhân cách, nghị lực và khả năng hội nhập, nguồn lực cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Với cộng đồng cư dân văn minh, tỉnh thức cùng môi trường sống xanh, coi trọng giáo dục, Thành phố cà-phê góp phần gia tăng sức hấp dẫn của Buôn Ma Thuột đối với thế hệ trẻ, chuyên gia và nhà đầu tư.

Trong định hướng quy hoạch Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Thành phố cà-phê sẽ tiếp tục phát huy lợi thế từ vị trí trung tâm, bản sắc cà-phê và hệ sinh thái khác biệt, góp phần kiến tạo thịnh vượng bền vững cho cư dân, cộng đồng và tỉnh Đắk Lắk.