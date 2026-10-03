Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bắt đầu từ ngày 10/10

Người tham gia thực hiện bài thì trực tuyến trên chuyên trang thi trực tuyến. Đây là một giải pháp công nghệ tiên tiến, được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ việc tổ chức và quản lý các cuộc thi tuyên truyền trực tuyến một cách hiệu quả và thuận tiện.

Ngày 23/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 377/KH-SKHCN về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Người tham gia thực hiện bài thì trực tuyến trên chuyên trang thi trực tuyến tại địa chỉ: https://thitructuyencds.thanhhoa.gov.vn/

Cuộc thi gồm 2 đợt:

Đợt 1 bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 10/10/2026 đến 17 giờ 00 ngày 19/10/2026.

Đợt 2 bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 20/10/2026 đến 17 giờ 00 ngày 29/10/2026.

Nội dung thi tập trung tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là các nghị quyết, kế hoạch do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Thể lệ Cuộc thi, tài liệu tham khảo và các thông tin liên quan được đăng tải công khai tại địa chỉ: https://thitructuyencds.thanhhoa.gov.vn

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc về mặt kỹ thuật và cách thức dự thi, đề nghị liên hệ đồng chí Đỗ Quang An, chuyên viên Phòng Quản lý CNTT&CĐS, Sở Khoa học và Công nghệ (điện thoại: 0973.949.132) để được hỗ trợ.