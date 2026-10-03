Cả nước giảm hơn 50% cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp

Một lớp học Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) sau sáp nhập. Ảnh: Lê Vân

Dù quy mô đầu mối được tinh gọn rõ rệt, ngành giáo dục vẫn kiên trì nguyên tắc bảo đảm tối đa quyền tiếp cận học tập của học sinh, đồng thời tập trung giải quyết các bài toán về điểm trường, nhân sự và cơ sở vật chất.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Sau quá trình này, tổng số cơ sở giáo dục công lập trên toàn quốc đã giảm từ 37.530 xuống còn 18.555 trường, tương ứng mức giảm 50,6%.

Đáng chú ý, việc sắp xếp đã hình thành 13.518 cơ sở tổ chức theo mô hình đa cơ sở (chiếm 72,9%) và 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học (gồm 2.013 trường TH-THCS, 391 trường THCS-THPT và 14 trường có cả ba cấp học). Báo cáo từ các địa phương cũng ghi nhận có 10.534 phân hiệu đã được thành lập.

Dù số lượng đầu mối pháp nhân giảm sâu, nhưng các địa điểm dạy học, phân hiệu và điểm trường cần thiết vẫn được duy trì nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh. Mục tiêu tinh gọn đầu mối cơ bản đã đạt được, đồng thời hoạt động dạy và học vẫn duy trì ổn định.

Tuy nhiên, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT lưu ý số trường sau sắp xếp vẫn còn nhiều phân hiệu, điểm trường. Trong thời gian tới, việc tinh gọn các điểm lẻ này cần tiếp tục được triển khai để bảo đảm hiệu quả vận hành, tối ưu hóa đầu tư cơ sở vật chất và khai thác tốt đội ngũ giáo viên.

Tại Thanh Hóa – một trong những địa phương có tỉ lệ giảm đầu mối cơ sở giáo dục cao nhất cả nước (đạt 60,4%), ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, cho biết toàn tỉnh đã giảm được 1.660 cán bộ quản lý. Trong đó, 1.541 người được chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy và 119 người nghỉ theo chế độ. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm có giải pháp chính sách cán bộ quản lý sau sắp xếp.

Trong khi đó, ở đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh , sau sắp xếp thành phố hiện có 2.841 cơ sở giáo dục (bao gồm 1.486 trường công lập và 1.355 trường ngoài công lập). Nhằm giải quyết áp lực tăng dân số cơ học và đáp ứng quy mô học sinh lớn, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, chia sẻ thành phố đã triển khai "Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học". Kết quả, chiến dịch hoàn thành 1.027 phòng học, vượt 27 phòng so với chỉ tiêu ban đầu.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Các địa phương phải rà soát, đánh giá thật kỹ, đặt sự thuận lợi và lợi ích của người học lên hàng đầu, tuyệt đối không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh. Trên cơ sở đó, cần hoàn thiện hành lang pháp lý, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng vị trí trong nhà trường.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, Bộ trưởng đề nghị các địa phương chủ động tham mưu, làm tốt công tác tư tưởng và giải quyết chính sách, chế độ thỏa đáng, tránh để cán bộ phát sinh tâm tư hoặc xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ sau sắp xếp. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương gửi báo cáo nội dung này về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/10.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng lưu ý việc điều động, luân chuyển giáo viên phải căn cứ trên các số liệu thực tế chính xác, từ đó mới giải quyết dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các trường hiện nay.