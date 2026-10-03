Vũng Áng tăng tốc, trường học cần thêm giáo viên, phòng học

Học sinh tăng nhanh, giáo viên vẫn thiếu

Tại Trường THCS Sông Trí (phường Sông Trí), năm học 2026-2027, nhà trường có 3.142 học sinh, tăng 250 em và 5 lớp so với năm học trước. Hiện trường có 107 giáo viên biên chế và 13 giáo viên hợp đồng, vẫn thiếu 20 giáo viên biên chế so với nhu cầu.

Để bảo đảm chương trình dạy học, nhà trường phải bố trí giáo viên tăng tiết. Theo quy định, giáo viên THCS thực hiện 19 tiết/tuần, song hiện nhiều giáo viên phải dạy 21-22 tiết/tuần, tập trung ở một số môn như Khoa học tự nhiên, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục thể chất, Vật lý, Hóa học, Sinh học...

Nhiều giáo viên đứng lớp phải tăng số tiết để đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy - giáo viên bộ môn Tiếng Anh, Trường THCS Sông Trí, việc tăng tiết giúp nhà trường giải quyết phần nào khó khăn trước mắt, song về lâu dài vẫn cần được bổ sung đủ giáo viên theo cơ cấu môn học để giảm áp lực cho đội ngũ và bảo đảm chất lượng dạy học.

Thầy giáo Nguyễn Viết Thư - Hiệu trưởng Trường THCS Sông Trí cho biết: Tình trạng thiếu giáo viên khiến nhà trường phải linh hoạt xây dựng thời khóa biểu, bố trí tăng tiết để duy trì hoạt động dạy học. Trong khi đó, sau khi sắp xếp mạng lưới trường học, việc điều hòa giáo viên giữa các điểm trường cũng gặp không ít khó khăn.

Không chỉ thiếu giáo viên, cơ sở vật chất của trường cũng chịu áp lực do số học sinh tăng. Một số lớp phải kê thêm bàn, trong khi một số phòng bộ môn được cải hoán thành phòng học để đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Nhiều lớp học tại Trường THCS Sông Trí phải kê thêm bàn học và bố trí phòng học bộ môn để đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Sau sắp xếp mạng lưới trường học, phường Sông Trí có 4 trường công lập với 241 lớp, hơn 8.000 học sinh. Việc sắp xếp đã góp phần tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, hiện nay địa phương vẫn gặp khó khăn do thiếu giáo viên, nhất là ở bậc THCS. Chính vì lẽ đó, địa phương đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bổ sung đủ biên chế giáo viên; tiếp tục đầu tư phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị và các công trình phụ trợ để đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn và con em người lao động đến làm việc trên địa bàn. Bà Đoàn Thị Mỹ - Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí

Áp lực trường lớp theo đà phát triển dân cư

Không riêng Sông Trí, tại phường Vũng Áng, quy mô học sinh cũng tăng nhanh cùng với quá trình phát triển dân cư, tạo thêm áp lực cho hệ thống trường học, nhất là ở bậc mầm non và THCS.

Năm học 2026-2027, toàn phường có hơn 5.500 học sinh từ bậc mầm non đến THPT. Riêng, tuyển sinh lớp 1, các trường được giao 15 lớp với 445 học sinh; tuyển sinh lớp 6 có 15 lớp với 663 học sinh.

Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm đủ giáo viên, phòng học và các điều kiện phục vụ dạy học đang đặt ra yêu cầu cấp thiết. Khi nhu cầu trường lớp, giáo viên tăng nhanh trong khi đầu tư cơ sở vật chất cần có thời gian, một số trường phải chủ động sắp xếp, tận dụng phòng học, phòng chức năng để đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Quá trình phát triển dân cư, tạo thêm áp lực cho hệ thống trường học trên địa bàn phường Vũng Áng.

Thực tế này đặt ra yêu cầu đối với phường Vũng Áng trong việc thường xuyên rà soát quy mô học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất từng trường. Từ đó, chủ động đề xuất phương án đầu tư, bố trí nguồn lực phù hợp với tốc độ phát triển dân cư.

Ở bậc THPT, áp lực về quy mô học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất cũng ngày càng rõ nét. Tại Trường THPT Lê Quảng Chí (ở TDP Tân Long, phường Vũng Áng), hiện trường có 33 lớp với 1.571 học sinh và 72 giáo viên. Sĩ số bình quân đạt 47,6 học sinh/lớp, thuộc nhóm cao của tỉnh, khiến nhu cầu về phòng học và giáo viên ngày càng lớn.

Năm học 2026-2027, trường tăng thêm 3 lớp với 135 học sinh. Để bảo đảm hoạt động dạy học, nhà trường được điều động, biệt phái 7 giáo viên và hợp đồng thêm 8 giáo viên. Một số phòng bộ môn cũng được cải hoán thành phòng học.

Riêng tuyển sinh lớp 10, Trường THPT Lê Quảng Chí có 872 hồ sơ đăng ký trên 486 chỉ tiêu. Số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu khiến áp lực tuyển sinh và tổ chức dạy học của nhà trường gia tăng.

Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quảng Chí cho biết: Tại những địa bàn có khu công nghiệp, khu kinh tế phát triển như Vũng Áng, lượng lao động tập trung ngày càng lớn, kéo theo nhiều gia đình chuyển nơi sinh sống, học sinh theo bố mẹ đến học tập. Vì vậy, quy mô học sinh tăng nhanh hơn so với nhiều địa phương khác.

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Quy hoạch mạng lưới trường lớp cần được đặt trong mối quan hệ với quy hoạch dân cư và định hướng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng.

“Để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh, năm nay trường tăng thêm 1 lớp, từ 10 lên 11 lớp. Tuy nhiên, số lượng học sinh tăng nhanh cũng khiến nhà trường gặp khó về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, trong khi hiện vẫn thiếu phòng học phục vụ giảng dạy”, thầy Tuấn chia sẻ.

Theo dự báo, đến năm học 2029-2030, quy mô Trường THPT Lê Quảng Chí có thể tăng lên khoảng 52 lớp. Khi đó, nhu cầu về giáo viên, phòng học và các phòng chức năng sẽ tiếp tục tăng.

Trước áp lực này, UBND tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư công trình 3 tầng với 18 phòng học cho trường. Công trình dự kiến khởi công, đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028.

Cần chủ động nguồn lực giáo dục

Thực tế tại các phường Sông Trí, Vũng Áng và Hoành Sơn cho thấy, sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng đang tạo ra những thay đổi rõ nét về quy mô dân cư và nhu cầu giáo dục.

Trong ngắn hạn, việc tăng tiết, hợp đồng giáo viên, điều động, biệt phái là những giải pháp giúp các trường duy trì hoạt động dạy học. Tuy nhiên, nếu số học sinh tiếp tục tăng, những giải pháp này khó có thể đáp ứng lâu dài, nhất là tại các trường đang thiếu giáo viên theo cơ cấu môn học.

Việc bổ sung nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại các địa phương trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.

Cùng với bổ sung đội ngũ, đầu tư trường lớp cũng cần được tính toán từ sớm. Ngành giáo dục và chính quyền các địa phương cần thường xuyên rà soát, dự báo quy mô học sinh theo từng năm, từng cấp học và từng địa bàn; trên cơ sở đó xây dựng phương án tuyển dụng, bố trí giáo viên, đầu tư phòng học và các công trình phụ trợ phù hợp.

Đặc biệt, quy hoạch mạng lưới trường lớp cần được đặt trong mối quan hệ với quy hoạch dân cư và định hướng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng. Việc chủ động chuẩn bị nguồn lực giáo dục không chỉ giải quyết áp lực trước mắt mà còn góp phần bảo đảm điều kiện học tập cho con em người dân, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của khu vực.

Video: Thực trạng thiếu giáo viên, trường lớp tại khu vực Khu kinh tế Vũng Áng.