Nghệ An yêu cầu xử lí nghiêm hành vi cản trở học sinh đến trường

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì buổi đối thoại với bà con nhân dân.

Ngày 1/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đã có buổi đối thoại với bà con nhân dân, cha mẹ học sinh thôn Tiên Sơn, xã Quỳnh Tam có đơn kiến nghị về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam đã báo cáo, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, công dân có đơn kiến nghị; ý kiến trả lời của các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản thông báo hỏa tốc yêu cầu, các cơ quan chức năng, nhà trường, phụ huynh và học sinh cùng nghiêm túc thực hiện sau khi có kết luận.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối thoại với bà con nhân dân phản đối đưa con đến trường sau khi giải tán điểm lẻ trường học.

Cụ thể, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền chủ trương giải thể điểm lẻ, vận động học sinh đi học. Tuy nhiên, một số phụ huynh thôn Tiến Sơn không cho con em đến trường là chưa làm tròn trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi học tập chính đáng của con em mình.

Trong khi đó, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các cấp, các ngành đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để các em được đến trường trong môi trường và điều kiện tốt nhất.

Trong các ngày 29/8/2026, 11/9/2026 và 27/9/2026, các đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra cơ sở vật chất điểm lẻ Tiến Sơn (đưa vào sử dụng từ năm 1998), nhận thấy điểm trường này xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn, không có phòng học chức năng, không bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu để tổ chức dạy học.

Việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về học tại điểm chính và Phân hiệu Tân Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam là đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 08/4/2026 của Chính phủ, phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và nhằm đảm bảo quyền lợi học tập, sự an toàn của học sinh, công bằng trong giáo dục.

Buổi đối thoại diễn ra công khai, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ghi nhận, trân trọng tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cha mẹ học sinh, nhân dân thôn Tiến Sơn đối với việc học tập của con em. Các ý kiến, kiến nghị đã được lắng nghe, ghi nhận đầy đủ và được các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định pháp luật trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại.

Điểm lẻ Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Bà con nhân dân thôn Tiến Sơn tham gia buổi đối thoại.

Kết luận đối với các nhóm vấn đề cha mẹ học sinh, nhân dân kiến nghị: Về chủ trương giải thể điểm trường lẻ: Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Tam thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước...

Về khoảng cách và an toàn trên đường đến trường: Tiếp tục duy trì bố trí xe ô tô đưa, đón học sinh thôn Tiến Sơn có giáo viên đi kèm, bảo đảm phương tiện đủ điều kiện và an toàn giao thông trên tuyến đưa đón học sinh. Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường nối thôn Tiến Sơn với thôn 10.

Trong năm học 2026-2027, thôn Tiến Sơn có 136 hộ gia đình với 166 học sinh trong độ tuổi tiểu học. Ngay sau khi triển khai chủ trương vận động, tính đến ngày 29/9/2026 đã có 39 học sinh ra lớp. Mặc dù đã có sự đồng thuận từ một bộ phận phụ huynh, vẫn còn một số gia đình chưa thống nhất do tâm lý lo ngại việc di chuyển xa.

Học sinh được bố trí xe đưa đón đến điểm trường mới.

Chuyến xe đưa đón học sinh đến trường vào mỗi buổi sáng.

Về lo ngại của cha mẹ học sinh đối với các chi phí phát sinh do con em phải đi học xa: Thống nhất hỗ trợ học sinh thôn Tiến Sơn bố trí xe đưa đón và tiền ăn bán trú (ăn trưa). Nguồn kinh phí để hỗ trợ: Sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trường hợp ngân sách xã và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) không đảm bảo, đối với phần kinh phí còn thiếu Ủy ban nhân dân xã lập dự toán, báo cáo Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bổ sung nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh năm 2026.

Các khoản đóng góp cơ sở vật chất của cha mẹ học sinh: Trường Tiếu học Quỳnh Tam công khai đầy đủ việc thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp những năm gần nhất tại điểm lẻ Tiến Sơn. Khoản thu không đúng quy định (nếu có) phải hoàn trả cho cha mẹ học sinh.

Ngoài ra, bảo đảm chất lượng học tập: Tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh chưa đến trường trong thời gian vừa qua bắt đầu từ ngày 5/10/2026. Bố trí giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, tổ chức bán trú cho học sinh có nhu cầu. Cha mẹ học sinh được lựa chọn cho con học tại điểm chính hoặc phân hiệu Tân Sơn theo nguyện vọng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao cho xã Quỳnh Tam, hoàn thiện phương án hỗ trợ học sinh năm học 2026 - 2027. Chỉ đạo các Tổ công tác vận động đến từng hộ gia đình còn cho con nghỉ học. Niêm yết công khai Thông báo này tại Nhà văn hóa thôn Tiến Sơn và gửi đến từng hộ gia đình có học sinh.

Lập danh sách đăng ký xe đưa đón và ăn bán trú tại Trường Tiếu học Quỳnh Tam hoặc phân hiệu Tân Sơn để sắp xếp, bố trí đầy đủ...

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trả lời bằng văn bản các kiến nghị còn lại thuộc lĩnh vực ngành trước ngày 6/10/2026 và tổ chức, giám sát, hướng dẫn chuyên môn Trường Tiểu học Quỳnh Tam thực hiện kế hoạch dạy bù, xếp lớp và tổ chức bán trú.

Chính quyền địa phương ở Nghệ An đã tạo điều kiện hết mức ban đầu cho các em học sinh được đến trường.

Đáng chú ý, yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an xã Quỳnh Tam tiếp tục nắm tình hình, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến xe đưa đón học sinh. Đồng thời xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi cản trở người khác đưa các em học sinh đến trường, đưa thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, Nghệ An yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên. Đề nghị các bậc phụ huynh phối hợp cho con trở lại trường kịp thời để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch dạy, học năm học 2026 - 2027.