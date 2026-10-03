Kiểm tra sức khỏe học sinh ngay đầu năm học

Nhân viên Trạm Y tế phường Liên Chiểu kiểm tra sức khỏe cho học sinh tại phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát. Ảnh: ĐVCC

Khám sức khỏe đồng loạt tại trường học

Tại phường Liên Chiểu, công tác kiểm tra sức khỏe đang được triển khai đồng loạt tại các trường học trên địa bàn. Ông Ngô Văn Dũng, Giám đốc Trạm Y tế phường Liên Chiểu cho biết, toàn phường có 13.597 học sinh, đến nay đã hoàn thành kiểm tra cho 12.562 em.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát, trong tổng số 1.521 học sinh, đã có 1.281 em được kiểm tra sức khỏe; 240 em còn lại đang được nhà trường tiếp tục phối hợp với trạm y tế thực hiện.

Theo cô Phan Thị Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng nhà trường, việc kiểm tra sức khỏe đầu năm không chỉ dừng lại ở ghi nhận chỉ số ban đầu mà còn giúp nhà trường và gia đình có cơ sở theo dõi sát sức khỏe từng học sinh. Khi phát hiện dấu hiệu cần lưu ý, nhà trường sẽ trao đổi để phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế khám chuyên khoa kịp thời.

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu cho biết, thực hiện Công văn số 12658/SYT-NVY của Sở Y tế, địa phương chỉ đạo Trạm Y tế phường phối hợp với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS tổ chức kiểm tra theo đúng quy định. Cùng với đó, các trường được hướng dẫn cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế và gửi thông tin đến cha mẹ hoặc người giám hộ để cùng phối hợp chăm sóc học sinh.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho học sinh tại Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Hòa Khánh). Ảnh: ĐVCC

Hoạt động này cũng đang được triển khai tại nhiều địa phương. Thầy Phạm Viết Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Hòa Khánh) cho biết, nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức kiểm tra sức khỏe cho 2.181 học sinh tại cơ sở chính.

Theo bà Trịnh Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Khánh, tính đến ngày 2/10, các trường trên địa bàn đã kiểm tra cho 3.258 học sinh; địa phương đang tiếp tục phối hợp thực hiện, dự kiến hoàn thành vào ngày 9/10.

Tại phường Điện Bàn, Trường Tiểu học Kim Đồng cũng đã hoàn thành khám cho toàn bộ 1.750 học sinh. Cô Trần Thị Phương Trâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, qua kiểm tra đã ghi nhận một số vấn đề sức khỏe học đường như sâu răng, viêm phế quản cấp, viêm đường hô hấp trên, viêm amidan cùng một số trường hợp cần tiếp tục theo dõi.

Kiểm tra sức khỏe đầu năm học giúp phát hiện sớm một số vấn đề sức khỏe ở học sinh. Ảnh: ĐVCC

Phát hiện sớm vấn đề sức khỏe học đường

Tại xã Chiên Đàn, Trạm Y tế xã phối hợp với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS tổ chức kiểm tra sức khỏe cho hơn 5.100 trẻ em và học sinh. Để bảo đảm tiến độ và hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập, Trạm Y tế xã thành lập 3 đoàn trực tiếp kiểm tra tại trường.

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Đình Nhân, Giám đốc Trạm Y tế xã Chiên Đàn cho hay, kiểm tra đầu năm giúp đánh giá thể trạng và nhận biết sớm các bệnh học đường; từ đó tư vấn theo dõi hoặc hướng dẫn đưa học sinh đến cơ sở y tế khám, điều trị phù hợp. Trong quá trình khám, các vấn đề thường được chú trọng gồm răng miệng, thị lực, tai mũi họng, hô hấp và thể trạng.

Kết quả kiểm tra được gửi đầy đủ đến phụ huynh, người giám hộ để chủ động phối hợp với nhà trường và ngành y tế theo dõi trẻ. Đồng thời, đây là căn cứ để nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bệnh học đường, rèn luyện vệ sinh, dinh dưỡng, thể chất và tổ chức các hoạt động học tập, rèn luyện phù hợp với sức khỏe học sinh.

Kiểm tra sức khỏe đầu năm giúp nhà trường và gia đình có thêm thông tin theo dõi sức khỏe học sinh. Ảnh: ĐVCC

Theo Sở Y tế thành phố, ngày 21/9/2026, đơn vị ban hành Công văn số 12658/SYT-NVY về việc triển khai kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho người học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sở đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các trường mầm non, phổ thông tổ chức kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 33/2026/TT-BYT; đồng thời chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS cập nhật kết quả lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức kiểm tra, cập nhật dữ liệu và phối hợp theo dõi, quản lý sức khỏe học sinh theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên môn.