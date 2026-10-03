Hà Nội công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh lạm thu, dạy thêm. Ảnh: Lê Nguyễn

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 3-10, đơn vị vừa công bố số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định trong năm học 2026-2027.

Trong giờ hành chính, người dân có thể gọi số 0888996970; ngoài giờ hành chính gọi số 0888996977 để thông tin về việc thu chi hoặc dạy thêm, học thêm sai quy định. Các phản ánh cũng có thể gửi qua hộp thư điện tử: kiemtrachuyennganh@hnoiedu.vn.

Việc công khai đầu mối tiếp nhận thông tin được thực hiện trong bối cảnh ngành Giáo dục Hà Nội tăng cường quản lý các khoản thu, nhằm bảo đảm các khoản thu trong trường học đúng quy định, công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng lạm thu.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường công lập chỉ được thu những khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy định, không tự đặt thêm khoản thu hoặc yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.

Năm học 2026-2027, các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập thực hiện theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27-11-2025 của HĐND thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở mức trần được quy định, nhà trường xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên theo phân cấp, đồng thời không vượt mức trần.

Đối với các khoản đóng góp tự nguyện, nhà trường không được quy định mức đóng tối thiểu, mức bình quân hoặc giao chỉ tiêu đóng góp cho từng lớp dưới bất kỳ hình thức nào.

Cùng với hướng dẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường hậu kiểm, tổ chức kiểm tra đột xuất khi tiếp nhận phản ánh về các khoản thu; đồng thời tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến việc tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.