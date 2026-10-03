Học sinh Hà Nội giành hàng trăm huy chương tại Olympic Toán và Khoa học châu Á

Học sinh một số trường ở Hà Nội giành nhiều huy chương tại Vòng Quốc gia Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học châu Á (ASMOPSS) 2026.

Ghi nhận tại Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ), ASMOPSS 2026 dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 11 tập trung vào các nội dung toán học và khoa học tự nhiên. Kỳ thi được Hội Vật lý Việt Nam phối hợp tổ chức

Em Nguyễn Quốc An, học sinh lớp 6A2 Trường THCS Giảng Võ, giành 2 Huy chương Vàng ở môn toán và khoa học Châu Á.

Kết quả, học sinh nhà trường giành 132 huy chương, tương ứng 61,4% số học sinh dự thi. Trong đó, có 21 Huy chương Vàng, 55 Huy chương Bạc và 56 Huy chương Đồng.

ASMOPSS (Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) là kỳ thi dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hướng tới phát triển năng lực Toán học và Khoa học tự nhiên. Kỳ thi được Hội Vật lý Việt Nam phối hợp tổ chức.

Vòng Quốc gia ASMOPSS 2026 yêu cầu thí sinh vận dụng tư duy logic, khả năng phân tích và kiến thức để giải quyết các bài toán, vấn đề theo từng nội dung thi. Cơ cấu giải thưởng gồm Huy chương Vàng, Bạc và Đồng, không có giải Khuyến khích.

Trong thành tích chung của Trường THCS Giảng Võ, học sinh khối 6 có nhiều kết quả đáng chú ý. Mới bước vào bậc THCS, các em đã tham gia kỳ thi ở cả hai môn Toán và Khoa học.

Lớp 6F giành 33 huy chương, gồm bốn Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng. Trong số này có ba Huy chương Vàng môn Toán và một Huy chương Vàng môn Khoa học.

Trần Ngọc Diệp, học sinh lớp 6F, giành Huy chương Vàng ở cả hai môn Toán và Khoa học, với số điểm lần lượt là 98 và 91. Lớp 6A2 cũng có bốn Huy chương Vàng, gồm hai Huy chương Vàng môn Toán và hai Huy chương Vàng môn Khoa học. Trong đó, Nguyễn Quốc An giành Huy chương Vàng ở cả hai môn.

Theo Ban tổ chức, học sinh đạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại Vòng Quốc gia đủ điều kiện tham gia tuyển chọn, tập huấn để đại diện Việt Nam dự Vòng Chung kết Quốc tế ASMOPSS 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan.

Tại vòng quốc tế, thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các nội dung thi lý thuyết cá nhân và thực hành đồng đội.

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng giành 23 huy chương, gồm một Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Ở môn Toán, học sinh nhà trường giành 17 huy chương, gồm một Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc và ba Huy chương Đồng. Môn Khoa học có 6 huy chương, gồm bốn Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng.

Trong số 20 học sinh đạt huy chương, có ba em giành huy chương ở cả hai môn, gồm Đặng Vũ Minh Thắng (lớp 6A2), Trần Thái Hòa (lớp 7A2) và Đoàn Gia Linh (lớp 7A3).

Kết quả tại kỳ thi giúp học sinh có thêm trải nghiệm với các dạng bài Toán và Khoa học, đồng thời nhận diện những kiến thức, kỹ năng cần tiếp tục rèn luyện.

Trường THPT FPT có bốn học sinh giành huy chương tại Vòng Quốc gia Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học châu Á (ASMOPSS 2026), gồm một Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng.

Huy chương Vàng thuộc về Bùi Minh Khuê, học sinh lớp 11B2; Nguyễn Khánh Hà, lớp 11A2, giành Huy chương Bạc. Hai học sinh Lê Tiến Thanh và Trần Việt Minh, cùng lớp 11A3, giành Huy chương Đồng.

Các nội dung thi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức, tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề. Kết quả của 4 học sinh là thành tích của Trường THPT FPT tại Vòng Quốc gia ASMOPSS 2026.

Tại lễ trao giải Vòng Quốc gia ASMOPSS 2026 diễn ra ở Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội), học sinh đến từ nhiều trường trên địa bàn thành phố tham dự.

Võ Lê Minh Anh, học sinh lớp 7A Trường THCS Thành Công, giành Huy chương Bạc môn Khoa học.

Để giành Huy chương Bạc, Minh Anh vượt qua hơn 1.600 lượt thi với các nội dung yêu cầu tư duy logic, khả năng phân tích và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Kết quả này ghi nhận quá trình học tập và chuẩn bị của em trước kỳ thi.