Lan tỏa mô hình “Công dân học tập”

Lãnh đạo Hội Khuyến học phường Nông Trang và đại biểu trao thưởng cho học sinh có thành tích cao trong học tập.

Hình thành thói quen tự học

Phường Nông Trang hiện có 22 tổ dân phố, 5 trường học sau sắp xếp và 3 chi hội khuyến học dòng họ. Mô hình “Công dân học tập” được phường triển khai sâu rộng, hướng tới hình thành thói quen tự học trong mỗi người dân. Phường đặt mục tiêu vận động từ 80% trở lên công dân trong độ tuổi lao động đăng ký thực hiện mô hình “Công dân học tập”, phấn đấu số công dân được công nhận hằng năm đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình học tập” hằng năm đạt từ 95% trở lên. Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường cho biết: Địa phương xác định xây dựng xã hội học tập phải đi vào thực chất, để người dân thấy việc học là cần thiết và hữu ích trong chính cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, phường tập trung đưa các hoạt động khuyến học, học tập suốt đời và phổ cập kỹ năng số đến từng tổ dân phố, từng gia đình.

Phường tích cực triển khai các chương trình phổ cập kỹ năng số, khuyến học, khuyến tài; tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn hướng dẫn cán bộ, các tổ chuyển đổi số cộng đồng sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID... Cùng với xây dựng phong trào, nguồn lực cho khuyến học, khuyến tài cũng được quan tâm. Trong thời gian ngắn, Ban vận động Quỹ khuyến học đã huy động gần 500 triệu đồng từ cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm để chăm lo sự nghiệp giáo dục, hỗ trợ học sinh đạt thành tích cao, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đồng thời phát huy vai trò của các tổ dân phố, tổ chuyển đổi số cộng đồng, Hội Khuyến học và các đoàn thể đưa phong trào học tập đến gần với người dân, từng bước hình thành thói quen tự học, giúp mỗi người dân chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng và thích ứng tốt hơn với yêu cầu chuyển đổi số.

Thắp sáng tinh thần học tập suốt đời

Mô hình "Hệ thống tái chế rác thải tạo ra năng lượng điện” của học sinh Trường Tiểu học Nông Trang - Phân hiệu Thụy Vân.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Nông Trang là lan tỏa, đưa việc học đến gần người dân. Theo đó, 22 tổ dân phố của phường đã có nhà văn hóa đạt chuẩn, được bố trí tủ sách với các đầu sách thiết yếu về giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật sản xuất và sách thiếu nhi. Phường vận động xã hội hóa lắp đặt wifi miễn phí tại các nhà văn hóa, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tri thức trên môi trường số.

Trong phong trào “Bình dân học vụ số”, tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin và nhận diện lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, việc học gắn với nhu cầu thực tế trở thành một phần của đời sống hằng ngày. Tinh thần học tập suốt đời góp phần gắn kết các thế hệ ở địa phương. Trong gia đình, con cháu hướng dẫn ông bà sử dụng điện thoại thông minh; người lớn tuổi nêu gương về ý thức tự học cho thế hệ trẻ.

Tại tổ dân phố Phú Hậu, mô hình “Bình dân học vụ số” gắn với truyền thống dòng họ hiếu học, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, thực hiện các thao tác số và tự chấm điểm “Công dân học tập” trực tuyến. Tổ dân phố Minh Phương duy trì mô hình “Nhà trường - Gia đình - Xã hội”, đưa kỹ năng số và tinh thần học tập đến từng gia đình. Ông Nguyễn Văn Sách - Chủ tịch Hội Khuyến học phường chia sẻ: Điều cần làm nhất hiện nay là đưa phong trào khuyến học trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư. Hội sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội chăm lo sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, đồng thời nhân rộng những mô hình hiệu quả như dòng họ hiếu học, gia đình học tập và “Bình dân học vụ số”. Không chỉ động viên học sinh có thành tích tốt, phong trào khuyến học ở Nông Trang còn quan tâm, hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực. Sự hỗ trợ của Hội Khuyến học và các tổ chức, cá nhân là nguồn động viên lớn để các em có thêm niềm tin, động lực vượt khó trên hành trình học tập.

Từ những việc làm cụ thể, phong trào xây dựng xã hội học tập ở Nông Trang từng bước đi vào cuộc sống. Hội Khuyến học giữ vai trò nòng cốt; các tổ dân phố đưa phong trào vào thực tiễn; các tổ chức đoàn thể đưa việc học tiếp cận từng nhóm đối tượng, để mô hình “Công dân học tập” được lan tỏa, để việc học không chỉ nâng cao nhận thức mà thực sự giúp người dân chủ động thích ứng với cuộc sống trong môi trường số.