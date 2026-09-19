Khủng hoảng lại bủa vây Old Trafford

Sau 4 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, MU mới có được 4 điểm. Áp lực vì thế đang đè nặng lên vai chiến lược gia người Anh Michael Carrick trước chuyến làm khách đến sân của Fulham tại Ngoại hạng Anh vào ngày 20/9. Thêm một kết quả bất lợi nữa tại London có thể sẽ đẩy Quỷ đỏ vào cuộc khủng hoảng toàn diện sau chỉ hơn 1 tháng mùa giải mới bắt đầu.

Trận thua trước Brighton đã phơi bày nhiều vấn đề của MU. Ảnh: Eurosports

Kết quả chuyến làm khách trước Fulham mang ý nghĩa rất quan trọng với Quỷ đỏ. Fulham chưa thắng tại Premier League, nhưng điều đó không khiến nhiệm vụ của MU trở nên dễ dàng hơn. Sau trận đấu là kỳ nghỉ quốc tế kéo dài 3 tuần, khoảng thời gian đủ để ban lãnh đạo đánh giá lại tình hình nếu đội bóng tiếp tục gây thất vọng.

Trong trận thua ngược trước Brighton ở cúp Liên đoàn Anh. Dù sớm dẫn 2 - 0 ở ngay 10 phút đầu trận, nhưng MU lại dễ dàng để Brighton ngược dòng. Sau 50 năm, kể từ tháng 9/1976, Quỷ đỏ mới lại thua sân nhà khi dẫn đối thủ tới 2 bàn trước.

Trước Brighton, MU một lần nữa phơi bày những vấn đềTrước Brighton, MU một lần nữa phơi bày những vấn đề. Đội bóng của Carrick đã cho thấy khả năng phòng ngự của mình rất tệ. Thành tích đó của Quỷ đỏ khiến Carrick đang phải chịu sức ép rất lớn. Và người hâm mộ MU lại mường tượng đến nhưng bi kịch ở Old Trafford sẽ lại bắt đầu. Nó đang gợi lên những vấn đề quen thuộc từng xuất hiện dưới nhiều đời huấn luyện viên MU gặp phải giải đoạn gần đây.

Thất bại trước Brighton khiến người ta nhớ lại thất bại của MU trước Grimsby dưới thời HLV Ruben Amorim mùa trước. Khi đó, trận thua tại Carabao Cup được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy triều đại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha bắt đầu sa sút. Giờ đây, đến lượt Carrick đối mặt hoàn cảnh tương tự.

Đáng chú ý hơn, Brighton tiếp tục trở thành đối thủ khiến Quỷ đỏ phải ôm hận. Chim mòng biển từng loại Quỷ đỏ tại FA Cup hồi đầu năm, trong trận đấu cuối cùng trước khi Carrick trở lại Old Trafford và giúp MU có một giai đoạn hồi sinh ngắn ngủi.

Carrick cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo, trước khi những kết quả thất vọng khiến mùa giải đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Ảnh: Eurosporta

Carrick từng là thành viên quan trọng trong đội hình Quỷ đỏ giành các chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League dưới thời Sir Alex Ferguson. Màn trình diễn thành công khi tạm quyền mùa trước từng làm dấy lên kỳ vọng ông có thể trở thành người đưa MU trở lại đỉnh cao bóng đá Anh lần đầu kể từ khi Ferguson nghỉ hưu năm 2013. Nhưng hiện tại, Carrick sớm đứng trước nguy cơ phải chiến đấu để giữ ghế.

Nhưng mùa này, những vấn đề của MU không phải bắt đầu từ trận thua ngược trước Brighton. Bởi trước đó, Old Trafford đã xuất hiện nhiều vết rạn sau trận hòa Everton và đặc biệt là thất bại trước Man City trong trận derby Manchesster ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Carrick cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo, trước khi những kết quả thất vọng khiến mùa giải đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.Carrick cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo, trước khi những kết quả thất vọng khiến mùa giải đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.Carrick cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo, trước khi những kết quả thất vọng khiến mùa giải đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.Carrick cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo, trước khi những kết quả thất vọng khiến mùa giải đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.

Điều cần nhất lúc này để Carrick có thể giải tỏa áp lực là giúp MU giành chiến thắng Fulham. Carrick đã từng chứng minh ông có thể vực dậy Quỷ đỏ, và lần này ông cần hành động quyết đoán hơn nếu muốn đưa mùa giải trở lại đúng hướng.

Trận đấu ở vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 giữa Fulham và MU sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 20/9. Chuyến làm khách tới London lần này là một trận chiến rất quan trọng với Quỷ đỏ nói chung và Michael Carrick nói riêng.

MU đã thua 3 trong 6 trận đầu mùa và lần thứ ba liên tiếp thất bại ngay trận đầu tiên tại một đấu trường cúp quốc nội.