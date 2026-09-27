MU nguy cơ mất tiền đạo Benjamin Sesko dài hạn

Benjamin Sesko lỡ hẹn với Slovenia. (Nguồn: Sky Sports)

Benjamin Sesko đã bị tái phát chấn thương ở xương ống đồng trong trận MU thua Brighton 2-3 tại Carabao Cup hôm 17/9.

Vì chấn thương này, tiền đạo 23 tuổi đã vắng mặt ở trận hòa Fulham 1-1 và bỏ lỡ cơ hội lên tuyển Slovenia trong đợt FIFA Days cuối tháng 9, đầu tháng 10. Sesko đã được chụp MRI để xác định mức độ nghiêm trọng của đợt tái phát chấn thương này.

HLV Slovenia Bostjan Cesar ám chỉ rằng, Sesko cần nghỉ ngơi thời gian dài để hồi phục hoàn toàn và đúng cách. HLV Bostjan Cesar cũng lên tiếng bênh vực Sesko khi anh bị người hâm mộ Slovenia chỉ trích vì liên tục vắng mặt ở tuyển trong những lần tập trung gần đây.

Ông cho rằng, đây là quãng thời gian khó khăn đối với Sesko và tiền đạo trẻ đã chịu áp lực lớn kể từ khi khoác áo MU.

Cesar nói: “Đây không phải là khoảng thời gian dễ dàng đối với Sesko. Cậu ấy đang gặp khó khăn vì mọi người đều biết rằng trước đây cậu ấy rất hiếm khi chấn thương. Đây là một dạng chấn thương không phổ biến trong bóng đá và cần thời gian để hồi phục”.

Cesar ám chỉ MU cần tin tưởng và hỗ trợ Sesko trong quá trình hồi phục nếu muốn tiền đạo này trở lại với thể trạng sung mãn.

“Điều quan trọng lúc này là Sesko được ở bên cạnh những người mà cậu ấy tin tưởng. Mọi người xung quanh cần giữ thái độ tích cực. Sesko cần có thời gian, cần quá trình hồi phục tốt và tuyển Slovenia cũng cần cậu ấy khi cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh”, ông Cesar nói thêm.

Mùa này, Carrick đã chọn Matheus Cunha ở vị trí tiền đạo cắm thay vì Sesko. Vì vậy, tuyển thủ Slovenia chưa đá chính trận nào ở Ngoại hạng Anh. Anh ra sân ở đội hình xuất trong 2 trận đấu cúp là Champions League và Carabao Cup.