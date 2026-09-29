Địa bàn trọng điểm du lịch

TDP Bảo Ninh 3 sau khi sáp nhập có 945 hộ và 3.608 nhân khẩu. Đây là địa bàn trung tâm du lịch, có vị trí chiến lược quan trọng, hội tụ nhiều khu đô thị hiện đại, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, lưu trú sầm uất cùng hệ thống giao thông huyết mạch kết nối qua các tuyến đường lớn như Võ Nguyên Giáp, Nhật Lệ, cầu Nhật Lệ 2, cầu Nhật Lệ 3...

Thượng tá Trần Hữu Phong, Trưởng Công an phường Đồng Hới cho biết, sự phát triển năng động trên địa bàn TDP Bảo Ninh 3 mang lại diện mạo mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội bứt phá, nhưng đồng thời cũng kéo theo những hệ lụy phức tạp. Lưu lượng người dân, du khách biến động mạnh quanh năm, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết hay mùa du lịch hè, vô tình tạo ra môi trường thuận lợi để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. Bài toán bảo đảm ANTT tại đây vì thế đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi sự nhạy bén, quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở.

Tổ an ninh, trật tự tổ dân phố Bảo Ninh 3 thường xuyên giao ban, kịp thời giải quyết công việc phát sinh - Ảnh: H.Tr

Nhận thức rõ thách thức, thời gian qua, Tổ ANTT TDP Bảo Ninh 3 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Ban tự quản TDP và Công an phường Đồng Hới triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, gìn giữ cho khu dân cư bình yên.

Trong đó, Tổ ANTT chủ động “nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn”, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Mọi biến động về tạm trú, lưu trú, các mâu thuẫn trong Nhân dân hay những biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, cờ bạc, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng đều được lực lượng ANTT phát hiện, báo cáo và tham mưu xử lý kịp thời.

Nhờ đó, nhiều vụ việc manh mún được giải quyết triệt để ngay từ cơ sở, ngăn chặn từ “trứng nước”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp. Đồng thời, làm tốt vai trò “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an phường, tuần tra kiểm soát, bảo vệ hiện trường, giữ gìn trật tự đô thị; rà soát, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả Đề án 06, chuyển đổi số, quản lý định danh điện tử, phòng cháy, chữa cháy và bài trừ tệ nạn xã hội…

Lực lượng ANTT ở cơ sở TDP Bảo Ninh 3 động viên người dân trong giữ gìn tài sản tàu thuyền trong mùa mưa bão - Ảnh: H.Tr

Xác định Nhân dân là chủ thể, Tổ ANTT Bảo Ninh 3 đã khéo léo lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, hội họp đoàn thể; vận động xây dựng mỗi gia đình trở thành một “pháo đài” phòng, chống tội phạm, mỗi người dân là một “tai mắt” sắc bén của lực lượng Công an.

“Để cuộc sống bình yên, người dân cũng có trách nhiệm với tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Tổ ANTT luôn đồng hành, sát sao với bà con trong mọi hoạt động. Vì vậy, có thông tin bất thường, chúng tôi cũng báo để Tổ ANTT biết, có hướng xử lý sớm”, ông Phạm Ngọc Ánh, ở TDP Bảo Ninh 3, chia sẻ.

“Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, gần gũi Nhân dân, lực lượng ANTT TDP 3 Bảo Ninh nói riêng, lực lượng ANTT ở cơ sở sẽ tiếp tục xây dựng thành công những khu dân cư bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tạo nền tảng vững chắc để phường Đồng Hới phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới”, Trưởng Công an phường Đồng Hới Trần Hữu Phong khẳng định.

Vượt khó, gần dân

Thực tiễn công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở vẫn đối diện không ít trở ngại, như: Dân số cơ học biến động nhanh, các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhất là tội phạm trên không gian mạng… Vì vậy, để củng cố vững chắc “pháo đài” an ninh từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổ ANTT Bảo Ninh 3 xác định phải xây dựng hình ảnh lực lượng ANTT gần dân, sát dân, hiểu dân, đặt trọng tâm vào việc chủ động phòng ngừa và giải quyết thấu đáo mọi vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hệ thống camera an ninh thông minh và các nhóm thông tin cộng đồng để nâng cao năng lực nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn đúng quy định pháp luật.

Tổ dân phố Bảo Ninh 3 có vị trí chiến lược quan trọng - Ảnh: H.Tr

“Tổ ANTT cũng mong thường xuyên nhận được sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền và Công an phường; duy trì bền vững cơ chế phối hợp giữa Công an-Tổ ANTT-Ban tự quản-các đoàn thể và Nhân dân; thường xuyên trao đổi thông tin giữa lực lượng Công an và cơ sở để kịp thời cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, từ đó có hướng tuyên truyền, phòng ngừa chính xác.

Đồng thời, quan tâm chăm lo chế độ, chính sách, trang thiết bị và đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng vận động quần chúng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn dân”, Tổ trưởng Tổ ANTT TDP Bảo Ninh 3 Phạm Ngọc Chiến cho hay.