Sau cải tạo, tuyến phố ở Hà Nội không còn cây xanh

Phố Bùi Huy Đáp (trước đây là ngõ 15 đường Ngọc Hồi), thuộc địa bàn phường Yên Sở (TP Hà Nội). Tuyến phố có chiều dài 500 m, nối từ đường Ngọc Hồi đến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo nhiều người dân, khi cải tạo, chỉnh trang, nhiều cây xanh trên vỉa hè tuyến phố bị chặt hạ, di dời. Tuy nhiên, khi hoàn thành công trình, chưa thấy cơ quan chức năng trồng lại, nên cả tuyến phố không có cây xanh nào.

Người dân cho biết do đặc thù nằm theo hướng Đông - Tây, tuyến phố đón nắng gần như cả ngày. Việc không có cây xanh khiến cuộc sống của người dân hai bên đường gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt những ngày nắng nóng cao điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, vỉa hè tuyến phố có chiều rộng khá lớn, nhưng không được bố trí bồn trồng cây xanh.

Theo một số người dân, lực lượng chức năng lý giải nguyên nhân tuyến phố không trồng lại cây xanh là do dưới vỉa hè có nhiều hệ thống đường dây, ống cống.

Trên cả tuyến phố, có 2 cây xanh rất nhỏ được người dân trồng tạm trên vỉa hè cho "đỡ nhớ" bóng cây xanh.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một số người dân cho biết, họ mong muốn tuyến phố được trồng lại cây xanh để đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần cải thiện môi trường sống, giảm oi bức những ngày nắng nóng.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phường Yên Sở (TP Hà Nội) cho biết tuyến đường do cấp thành phố làm chủ đầu tư. Phóng viên đã liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) để trao đổi về vấn đề này, tuy nhiên chưa có câu trả lời.