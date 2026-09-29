4 thói quen lái xe giúp giảm tình trạng kẹt xe đô thị

Ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn đang là vấn đề nan giải, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hiệu quả kinh tế. Ùn tắc giao thông không chỉ gây mất thời gian mà còn làm tăng lượng khí thải, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe người dân. Vì vậy, việc thay đổi thói quen lái xe hàng ngày được xem là một trong những cách hiệu quả để cải thiện tình trạng này.

Làn đường thông thoáng nhờ thói quen lái xe hợp lý góp phần giảm ùn tắc trong đô thị đông đúc. Ảnh: AI

Thói quen đầu tiên là duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước. Điều này giúp tránh tình trạng phanh gấp, giảm thiểu nguy cơ va chạm và tạo điều kiện cho dòng xe lưu thông mượt mà hơn.

Tiếp theo, việc hạn chế đổi làn đường liên tục cũng góp phần giảm thiểu sự hỗn loạn và ùn tắc trên đường. Khi người lái giữ vững làn đường, luồng giao thông sẽ ổn định và giảm thiểu các điểm nghẽn.

Thói quen thứ ba là tận dụng tốt các tín hiệu giao thông, không cố gắng vượt đèn đỏ hoặc tăng tốc đột ngột. Điều này giúp giảm thiểu tai nạn và duy trì nhịp độ giao thông đều đặn.

Cuối cùng, việc lên kế hoạch lộ trình hợp lý, tránh giờ cao điểm hoặc lựa chọn tuyến đường thay thế cũng góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường chính, từ đó hạn chế kẹt xe.

Những thói quen lái xe trên không chỉ giúp người tham gia giao thông di chuyển thuận lợi hơn mà còn góp phần nâng cao an toàn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các đô thị hiện nay.