Hải Phòng: Dự án nút giao giữa đường Bùi Viện và Lê Hồng Phong hơn 700 tỷ đồng dần hình thành

Được khởi công từ ngày 19/12/2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư hơn 707 tỷ đồng

Mục tiêu trọng tâm của công trình là từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phường Hải An, xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc và bảo đảm an toàn cho các dòng phương tiện lưu thông qua cụm nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự

Theo ghi nhận trực tiếp tại công trường vào những ngày cuối tháng 9/2026, không khí thi công đang diễn ra vô cùng khẩn trương và nhộn nhịp. Hàng loạt máy móc, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được huy động tối đa, triển khai làm tăng ca để bảo đảm tiến độ đưa dự án vào khai thác

Về mặt kỹ thuật, dự án được tổ chức giao thông theo hình thức nút giao khác mức. Ở tầng mặt đất, phương án điều tiết dòng phương tiện được áp dụng là dạng đảo xuyến với bán kính đảo rộng 30m

Dưới trục đường Bùi Viện, nhà thầu tiến hành xây dựng hầm chui dọc tuyến có thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép với tổng chiều dài 485m

Trong đó, phân đoạn hầm kín có chiều dài 125m, bề rộng mặt cắt ngang đạt 27,7m, đáp ứng quy mô lưu thông 6 làn xe với vận tốc thiết kế lên tới 70km/h

Đại diện đơn vị nhà thầu cho biết, thách thức lớn nhất của dự án là phải thi công trên tuyến đường có lưu lượng giao thông qua lại lớn và diễn biến phức tạp. Để tối ưu hóa tiến độ mà vẫn đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu linh hoạt tổ chức thi công chia làm 3 khu vực riêng biệt gồm: đầu tuyến, giữa tuyến và cuối tuyến

Cùng với đó, các đơn vị cũng đồng loạt mở nhiều mũi thi công trực tiếp tại hạng mục hầm chui để đẩy nhanh khối lượng công việc.

Việc đưa dự án hầm chui Bùi Viện - Lê Hồng Phong vào khai thác không chỉ mang ý nghĩa giải tỏa áp lực giao thông cục bộ, mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho hệ thống hạ tầng đô thị Hải Phòng. Công trình này là minh chứng cho định hướng phát triển hạ tầng theo hướng hiện đại, thông suốt và bền vững, đồng thời tạo ra một điểm nhấn cảnh quan đô thị khang trang ngay tại khu vực cửa ngõ ra vào Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi.