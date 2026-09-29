TTXVN tập huấn sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 29/9, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, TTXVN tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng kinh phí và đánh giá sản phẩm truyền thông nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Sự kiện nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trang bị nghiệp vụ quản lý tài chính và nghiệm thu cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc TTXVN. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)