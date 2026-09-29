Công an xã Đăk Hà tuyên truyền pháp luật cho bà con giáo dân.

Ông A Miên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Wek cho biết: "Để mô hình đạt hiệu quả, thôn phối hợp với giáo phu, linh mục và Công an xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chú ý nhắc nhở các gia đình quan tâm, giáo dục con em; nhất là vận động thanh thiếu niên không tụ tập, nhậu nhẹt gây mất ANTT, vi phạm pháp luật. Đến nay, tình trạng thanh niên uống rượu, tụ tập, gây gổ, đánh nhau với thanh niên làng khác, hay chạy xe nẹt pô đã không còn".

Mô hình "Giáo xứ bình yên - đảm bảo ANTT" đang từng bước đi vào chiều sâu, phát huy rõ nét vai trò của trưởng thôn, già làng, giáo phu, chức sắc, chức việc tôn giáo và Công an xã. Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, họp thôn, thành viên tham gia mô hình đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Bá Bằng - Trưởng Công an xã Đăk Pxi thông tin: "Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; chức sắc, chức việc tôn giáo và già làng tác động về mặt tình cảm, đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng. Nhờ đó, các vấn đề được tháo gỡ từ sớm, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp; đồng thời ý thức chấp hành pháp luật của giáo dân được nâng lên, góp phần lan tỏa tinh thần kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo".

Tại xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi), mô hình "Trật tự, an ninh, thắm tình giáo xứ" được triển khai tại Giáo xứ Đăk Tiêng Kơ Tu. Ông A Duy - Giáo phu trưởng Giáo xứ Đăk Tiêng Kơ Tu cho biết: "Giáo xứ thường xuyên trao đổi tình hình ANTT với Công an xã; phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. Qua mô hình, giáo xứ và Công an xã nắm được tình hình ANTT, phát hiện những trường hợp có nguy cơ vi phạm để kịp thời tuyên truyền, vận động, giáo dục, nhất là thanh thiếu niên".

Theo ông Duy, không chỉ tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe nẹt pô giảm rõ rệt mà những trường hợp liên quan đến tệ nạn cũng được phát hiện, xử lý từ sớm. Từ các mô hình đang triển khai, có thể thấy ý thức chấp hành pháp luật của người dân chuyển biến tích cực. Mỗi lần cán bộ Công an xã xuống địa bàn, người dân sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi. Khi phát hiện vấn đề bất thường, người dân chủ động thông tin. Yếu tố quan trọng nhất để mô hình hoạt động hiệu quả là niềm tin của người dân.

"Khi niềm tin và sự gắn bó giữa lực lượng Công an với giáo xứ, giáo dân được củng cố thì họ sẽ mạnh dạn cung cấp thông tin tích cực tham gia giữ gìn ANTT", Thiếu tá Y Yến - Phó Trưởng Công an xã Đăk Hà nhấn mạnh.