Bình yên bắt đầu từ lòng dân

Công an xã Đắk Song tuần tra đêm.

Bám địa bàn, nắm chắc tình hình từ cơ sở

Những con đường dẫn về các thôn, bon trên địa bàn xã Đắk Song có thể còn nhiều đoạn gập ghềnh, xa xôi, nhưng bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã chưa bao giờ ngừng hướng về cơ sở. Từ những buổi xuống địa bàn nắm tình hình, gặp gỡ người dân đến công tác tuần tra, kiểm soát, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT, hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng trở nên gần gũi với bà con.

Đối với Công an xã Đắk Song, giữ vững bình yên không chỉ là đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà còn bắt đầu từ việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn và giải quyết kịp thời các vấn đề ngay từ cơ sở.

Thượng tá Y Bhim Kễn- Trưởng Công an xã Đắk Song cho biết, đơn vị luôn xác định công tác nắm tình hình địa bàn, gần dân, sát dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, nắm chắc địa bàn được phân công, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp bảo đảm ANTT. Từ phương châm đó, Công an xã tập trung phát huy vai trò của các tổ nghiệp vụ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công an xã Đắk Song hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà.

Giữ bình yên từ những việc làm thiết thực

Ở Đắk Song, công tác bảo đảm ANTT gắn liền với những vấn đề thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của người dân. Đó là an toàn trên những tuyến đường, sự bình yên tại các bon làng, trường học, khu dân cư và việc giải quyết những vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm được quan tâm; công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn được tăng cường; các vụ việc phát sinh được tập trung xử lý theo quy định. Cùng với đó, lực lượng Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng thôn, bon, từng nhóm dân cư, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua những buổi tuyên truyền, những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, người dân có thêm kiến thức pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Vì nhân dân phục vụ từ những việc nhỏ nhất

Gần dân không chỉ thể hiện qua những chuyến công tác xuống địa bàn, mà còn được thể hiện trong từng công việc hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ Công an xã. Tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ, chiến sĩ luôn chú trọng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú, đăng ký phương tiện, cấp đổi giấy phép lái xe và các nhiệm vụ được phân công. Tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, chu đáo góp phần tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và những trường hợp còn gặp khó khăn trong tiếp cận thủ tục hành chính.

Cùng với công tác chuyên môn, Công an xã Đắk Song còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát… đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an đến gần hơn với nhân dân, củng cố niềm tin và tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với cộng đồng.

Bình yên bắt đầu từ lòng dân

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Công an xã Đắk Song xác định xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là nhiệm vụ then chốt. Chi bộ Công an xã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Phong trào thi đua "Ba Nhất" với phương châm "Kỷ luật là nền tảng - Trung thành là cốt lõi - Gần dân là thước đo" được gắn với từng nhiệm vụ công tác, từng vị trí, chức trách của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong hành trình giữ gìn ANTT ở cơ sở, Công an xã Đắk Song luôn nhận thức rõ rằng sức mạnh bảo vệ bình yên không chỉ đến từ lực lượng Công an, mà còn từ sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Khi người dân tin tưởng, sẵn sàng cung cấp thông tin, tham gia các mô hình tự quản, chấp hành pháp luật và phối hợp với lực lượng chức năng, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng vững chắc. Những con đường bình yên, những bon làng đoàn kết, những mái trường an toàn và những gia đình yên tâm lao động sản xuất chính là thước đo thiết thực nhất cho hiệu quả công tác của lực lượng Công an cơ sở.

Gần dân để hiểu dân, sát cơ sở để nắm tình hình, vì nhân dân phục vụ để giữ vững bình yên - đó không chỉ là phương châm công tác, mà còn là trách nhiệm, niềm tin và quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đắk Song trên hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.