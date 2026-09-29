Quảng Trị khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở đập Rẫy Họ

Trong năm 2025, mưa lũ đã làm hư hỏng toàn bộ sân tiêu năng và cánh bờ hữu của tràn xả lũ; thân đập và mái đập phía gần tràn xả lũ cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN

Ngày 29/9, UBND phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, trước yêu cầu cấp bách về bảo đảm an toàn công trình đập Rẫy Họ trong mùa mưa lũ, địa phương đã chủ động bố trí kinh phí để khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở, hư hỏng.

Theo đó, địa phương đã trích 400 triệu đồng để xử lý các vị trí xung yếu, có nguy cơ cao cần được khắc phục ngay, từng bước giảm thiểu rủi ro trong thời gian chờ nguồn vốn đầu tư. Hiện công trình đang được triển khai thi công. Các phần việc chủ yếu là huy động phương tiện, lực lượng xếp rọ đá gia cố các vị trí sạt lở nhằm ổn định khu vực xung yếu, hạn chế dòng chảy tiếp tục gây xói lở khi xuất hiện mưa lớn.

Việc sử dụng nguồn kinh phí địa phương để xử lý trước mắt chỉ là giải pháp tạm thời do ngân sách phường còn khó khăn, không đủ khả năng bố trí nguồn lực để sửa chữa tổng thể công trình.

Trước nguy cơ hư hỏng tiếp tục gia tăng khi mùa mưa lũ đến, UBND phường Đồng Sơn đã báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí khắc phục. Ngày 26/6/2026, UBND phường có Tờ trình số 1930/TTr-UBND đề xuất kinh phí sửa chữa công trình.

Ngày 24/8/2026 vừa qua, UBND phường Đồng Sơn tiếp tục có Công văn số 2848/UBND-KTHTĐT gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị bố trí nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp đập tràn, bờ kè sát đường Hồ Chí Minh và gia cố các đoạn bờ sông bị sạt lở xung quanh hồ.

Qua đó, địa phương đã kịp thời sửa chữa, nâng cấp đồng bộ công trình, bảo đảm an toàn trong tích nước, thoát lũ, bảo vệ khu vực hạ lưu và tuyến đường Hồ Chí Minh; đồng thời duy trì khả năng tích nước phục vụ tưới tiêu cho khoảng 60 ha lúa trên địa bàn. Tổng kinh phí đề xuất khoảng 38 tỷ đồng.

Nước lũ khiến mảng tường lớn bên thân đập bị ngã đổ, xói mòn, ăn sâu vào trong. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN

Trước đó, như TTXVN đã phản ánh, trong những năm qua, đập Rẫy Họ có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho khoảng 60 ha lúa và diện tích sản xuất nông nghiệp tại khu vực Nghĩa Ninh, Bắc Nghĩa của phường Đồng Sơn. Trong mùa mưa lũ năm 2025, một đoạn tường chắn dài phía hạ lưu hồ Rẫy Họ bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, khu vực bờ tả sông bị sạt lở với chiều dài khoảng 100 m. Nhiều vị trí sân, bãi đập tràn bị xói lở, ảnh hưởng đến khả năng dẫn dòng, tiêu thoát nước và chống xói lở của công trình.

Tuy nhiên, đến nay các hư hỏng này vẫn chưa được khắc phục do chưa bố trí được nguồn kinh phí sửa chữa công trình. Sau khi kết thúc mùa mưa lũ năm 2025, phường Đồng Sơn đã rà soát, báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị về tình trạng hư hỏng của công trình.

Đến tháng 6/2026, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra thực địa tại đập. Để bảo đảm an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ năm 2026, UBND phường Đồng Sơn đã báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm, sớm bố trí nguồn kinh phí để khắc phục, sửa chữa các hư hỏng tại hồ Rẫy Họ. Trong đó, địa phương tập trung sửa chữa, nâng cấp đập tràn và nâng cấp, sửa chữa bờ kè sát đường Hồ Chí Minh; gia cố đoạn bờ sông bị sạt lở xung quanh hồ nhằm bảo đảm khả năng tích nước và thoát lũ an toàn...