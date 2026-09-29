Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Giá heo hơi hôm nay 29/9, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, xu hướng đi xuống tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường cả ba miền trong sáng nay. Theo ghi nhận mới nhất, heo hơi trên cả nước đang được mua bán với giá trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.