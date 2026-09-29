Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường hợp tác quốc tế và tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2-8-2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202609/infographic-nghi-quyet-so-23-nqtw-ve-cong-tac-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-cea24a0/