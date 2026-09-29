Quảng Ninh: Tăng tốc hoàn thành nút giao nối cửa khẩu Bắc Phong Sinh với trục cao tốc

Dự án nút giao cao tốc Vân Đồn - Móng Cái với QL18B có tổng chiều dài tuyến 6,24km, tổng mức đầu tư 520 tỷ đồng. Hiện tại, trên công trường hiện đang tổ chức 4 mũi thi công đào đắp nền đường và các cầu vượt.

Diện tích GPMB đạt trên 70% và phương án thi công đào đắp cân bằng trong dự án đã tạo điều kiện để chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu tăng tốc thi công.

Nút giao tại vị trí Km141 cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (trên địa bàn xã Quảng Đức) nối cửa khẩu Bắc Phong Sinh với trục cao tốc đã dần thành hình sau 3 tháng triển khai thi công.

Chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành GPMB diện tích còn lại để đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 9/2027.

Công trình đưa vào sử dụng sẽ kết nối trực tiếp cửa khẩu Bắc Phong Sinh với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động XNK, thương mại, du lịch cửa khẩu và thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong khu vực.