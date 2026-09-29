Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cấp ủy thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 – 2030

Các đại biểu dự buổi khai mạc tại điểm cầu tỉnh.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, từ 1/7/2026, 1.890 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được sắp xếp, thành lập tổ chức đảng và đi vào hoạt động. Sau sắp xếp các thôn, tổ dân phố có địa bàn rộng hơn, quy mô dân số và số lượng đảng viên nhiều hơn, các nhiệm vụ chính trị, khối lượng công việc tăng lên…

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Trung phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Để đáp ứng yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng công việc trên các lĩnh vực, đòi hỏi mỗi đồng chí cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho cán bộ cấp uỷ cấp thôn, tổ nắm vững những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy chi bộ ở thôn, tổ dân phố, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ngay sau sắp xếp.

Các đồng chí cấp uỷ viên chi bôn thôn, tổ dân phố tham gia bồi dưỡng tại điểm cầu tỉnh học tập các chuyên đề được truyền đạt.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 1,5 ngày. Các đồng chí cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố sẽ được các báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề gồm: Công tác tổ chức xây dựng Đảng của chi bộ thôn, tổ dân phố; công tác tuyên giáo ở thôn, tổ dân phố; công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố; một số nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ thôn, tổ dân phố; công tác thu – chi đảng phí và quản lý tài chính, tài sản của chi bộ, thôn tổ dân phố.