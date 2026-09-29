Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Tại Ấn Độ, ít nhất 62 người chết trong các sự cố liên quan mưa lớn và giông bão gây lũ lụt, sạt lở đất. Theo giới chức bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, từ hôm 25/9, nhiều khu vực tại bang ghi nhận lượng mưa vượt mức bình thường. Mưa lớn cũng làm hư hại hơn 1.000 ngôi nhà, khiến nhiều trường học tạm thời đóng cửa. Hiện lượng mưa đã giảm, song mực nước các sông vẫn tiếp tục tăng khiến một số khu vực đối mặt nguy cơ ngập lụt. Ấn Độ đang triển khai hoạt động cứu hộ và hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ngập.

Tại Nepal, đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến ít nhất 21 người chết, 5 người mất tích, 194 ngôi nhà bị hư hại. Giới chức Nepal cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét tại nhiều khu vực trong bối cảnh mực nước của các con sông chính liên tục dâng cao.

Tại Thái Lan, lũ lụt nghiêm trọng đã khiến 8 người chết. Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thái Lan, lượng mưa tại Bangkok và một số khu vực lân cận giảm so với những ngày trước nhưng vẫn có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ. Giới chức Bangkok khẳng định thành phố đang vận hành tối đa các trạm bơm để rút nước tại kênh rạch chính, từ đó tăng tốc độ thoát nước cho các tuyến đường và khu dân cư.