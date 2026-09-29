Bình Minh: Ra mắt mô hình 'Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết'

Tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, mô hình hướng tới xây dựng một môi trường học đường an toàn về an ninh trật tự, văn minh trong ứng xử, lành mạnh trong học tập và gắn bó với cộng đồng. Trong đó đặc biệt quan tâm tới phòng ngừa bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn trên không gian mạng và bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ có thể xảy ra trong đời sống xã hội.

Đại diện chính quyền, Công an, nhà trường và các đơn vị tham dự lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”. Ảnh: Nguyễn Liễu

Phó Trưởng Công an xã Bình Minh Nguyễn Trung Dũng chia sẻ, mục tiêu của mô hình là thắt chặt quan hệ gắn kết giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể địa phương, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lối sống văn thể mỹ và tinh thần sẻ chia trong mỗi học sinh.

Tại chương trình, Hiệu trưởng Trường THCS Cao Viên Nguyễn Thị Thanh Hường cam kết cụ thể hóa các nội dung của mô hình thành những việc làm thiết thực hằng ngày; xây dựng quy tắc ứng xử văn minh, trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đồng thời, nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công an xã và Ban đại diện cha mẹ học sinh để quản lý, giáo dục học sinh vững vàng về đạo đức, trong sáng về lối sống, nói không với bạo lực và tệ nạn xã hội.