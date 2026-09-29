Xử phạt 25 triệu đồng tài xế lùi xe làm hư hỏng cần chắn đường sắt

Trước đó, Phòng CSGT Công an Hà Nội nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Tín hiệu đường sắt về việc xe tải BKS 29E-687.XX đi lùi tại đường ngang trong khu gian Văn Điển - Thường Tín (xã Ngọc Hồi) đúng thời điểm cần chắn tự động đang hạ, dẫn đến làm hư hỏng cần chắn.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT số 14 xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là V.N.Q. (SN 1983) và mời đến trụ sở đơn vị để làm việc.

Xe tải lùi tại đường ngang làm hỏng cần chắn.

Tại cơ quan Công an, lái xe V.N.Q. đã xác nhận hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt lái xe 22,5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe cơ giới đường bộ làm hư hỏng cần chắn, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng và buộc khắc phục hư hỏng; đồng thời xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi lùi xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội, từ ngày 1/9 đến 27/9, đơn vị đã xử lý 455 trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền 298,45 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 trường hợp. Trong đó, lực lượng CSGT đã xử lý 1 trường hợp vi phạm được phát hiện qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phạt 5 triệu đồng; 2 trường hợp được xác minh, xử lý từ hình ảnh do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp, với các hành vi vượt cần chắn, làm hư hỏng cần chắn, tổng số tiền phạt 83 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đến các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, tín hiệu cảnh báo, cần chắn. Khi cần chắn đang hạ hoặc đã đóng, người điều khiển phương tiện phải dừng lại đúng vị trí quy định, tuyệt đối không cố tình di chuyển qua đường ngang.