Đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đồng bào dân tộc Thái tại Không gian văn hóa 12 dân tộc Sơn La.

Không gian văn hóa dân tộc Thái.

Người Thái có nhiều kinh nghiệm trong canh tác lúa nước, với kỹ thuật đắp phai, đào mương, dựng cọn dẫn nước. Nhà sàn, khăn piêu, áo cóm, cúc bạc là những nét đặc trưng trong trang phục và kiến trúc truyền thống. Kho tàng văn học dân gian phong phú với các tác phẩm tiêu biểu như “Xống chụ xon xao”, “Khun Lú nàng Ủa”; cùng nghệ thuật hát khắp, múa xòe và ẩm thực truyền thống góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc. Các nghề dệt vải, đan lát, nhuộm chàm vẫn được đồng bào gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trang phục dân tộc Thái truyền thống.

Không gian văn hóa dân tộc Thái.

Trang phục của phụ nữ dân tộc Thái.