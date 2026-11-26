Không gian văn hóa dân tộc Thái
Người Thái là cộng đồng dân tộc đông nhất tỉnh Sơn La, với hơn 700.000 người, chiếm khoảng 53% dân số toàn tỉnh. Đồng bào gồm hai nhóm chính là Thái Đen (Tay Đăm) và Thái Trắng (Tay Khao), có chữ viết riêng, thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Người Thái có nhiều kinh nghiệm trong canh tác lúa nước, với kỹ thuật đắp phai, đào mương, dựng cọn dẫn nước. Nhà sàn, khăn piêu, áo cóm, cúc bạc là những nét đặc trưng trong trang phục và kiến trúc truyền thống. Kho tàng văn học dân gian phong phú với các tác phẩm tiêu biểu như “Xống chụ xon xao”, “Khun Lú nàng Ủa”; cùng nghệ thuật hát khắp, múa xòe và ẩm thực truyền thống góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc. Các nghề dệt vải, đan lát, nhuộm chàm vẫn được đồng bào gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/cong-dong-12-dan-toc-tai-son-la/khong-gian-van-hoa-dan-toc-thai-oNe98pgOg.html