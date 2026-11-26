Người nghệ nhân thực hiện chế tác thêu tay thủ công biểu trưng APEC. Ảnh: Cắt từ video.

Trong thước phim quảng bá Việt Nam đăng cai APEC 2027, được trình chiếu tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 ở Thâm Quyến (Trung Quốc), hình ảnh nhà thiết kế Nguyễn Thơ Thơ ngồi bên khung thêu xuất hiện ở phần mở đầu và gần cuối, trước khi biểu trưng của sự kiện hiện lên trên nền lụa trắng.

Để hoàn thiện tác phẩm, nhóm nghệ nhân đã dành khoảng 5 ngày chuyển thể biểu trưng được thiết kế bằng công nghệ đồ họa thành một tác phẩm thêu tay truyền thống.

Với người đã nhiều năm gắn bó cùng nghề thêu, đây là dấu mốc đáng nhớ khi công việc vốn diễn ra lặng lẽ bên khung thêu trở thành một phần trong câu chuyện giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Biểu trưng APEC trên lụa Hà Đông

Biểu trưng APEC 2027 được chế tác thêu tay thủ công trên nền lụa trắng Hà Đông. Ảnh: Cắt từ video.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Nguyễn Thơ Thơ, nhà sáng lập Thơ Heritage House, cho biết cô nhận được lời mời tham gia ghi hình và thực hiện tác phẩm thêu tay biểu trưng APEC 2027 trong khuôn khổ dự án phim quảng bá quốc gia.

Để tái hiện biểu trưng APEC 2027, nhóm nghệ nhân lựa chọn nền lụa Hà Đông trắng, kết hợp kỹ thuật thêu phối màu cùng những mũi thêu ngắn, dài đan xen nhằm tạo hiệu ứng chuyển sắc mềm mại. Tuy nhiên, việc chuyển một thiết kế đồ họa hiện đại thành tác phẩm thủ công đặt ra không ít thử thách, đặc biệt khi từng đường nét, tỷ lệ và sắc độ đều phải được giữ chính xác so với nguyên bản.

Nếu trên bản thiết kế kỹ thuật số, màu sắc có thể dễ dàng điều chỉnh bằng phần mềm, người thợ thêu phải tạo nên những thay đổi ấy bằng cách lựa chọn màu chỉ, điều chỉnh hướng mũi kim và mật độ đường thêu. Những mảng màu tưởng chừng đơn giản lại đòi hỏi sự phối hợp khéo léo để tạo chiều sâu, trong khi các đường nét uốn lượn phải giữ được sự mềm mại mà không làm sai lệch hình dáng ban đầu.

Đặc biệt, chất liệu lụa trắng khiến mỗi đường kim đều cần được thực hiện cẩn trọng để bảo đảm bề mặt tác phẩm phẳng phiu, hài hòa.

"Đôi khi chỉ một đường chỉ chưa đúng hướng, một sắc màu chưa đủ hài hòa cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể tác phẩm", Thơ chia sẻ.

Sau khoảng 5 ngày làm việc với sự tham gia của 3 nghệ nhân, tác phẩm được hoàn thiện. Thơ cũng trực tiếp thực hiện những đường thêu trên biểu trưng, đồng thời xuất hiện trong các cảnh quay được sử dụng ở phần mở đầu và gần cuối thước phim.

Hình ảnh người phụ nữ ngồi bên khung thêu được nối tiếp bằng biểu trưng APEC 2027 hiện lên trên nền lụa trắng, tạo sự liên kết giữa một nghề thủ công lâu đời với sự kiện quốc tế mà Việt Nam sẽ đăng cai vào năm tới.

Phu nhân Ngô Phương Ly sử dụng túi xách thêu tay cùng tà áo dài đỏ tại APEC 2026. Ảnh: TTXVN.

Cũng trong khuôn khổ APEC 2026, một thiết kế túi xách của Thơ được phu nhân Ngô Phương Ly lựa chọn sử dụng, kết hợp cùng tà áo dài đỏ tại chương trình dành cho phu nhân các nhà lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế thành viên.

Với nhà thiết kế, sự xuất hiện của các sản phẩm thủ công trong những hoạt động giao lưu quốc tế mang ý nghĩa đặc biệt, bởi những món đồ được tạo nên từ kỹ thuật truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận công chúng ngoài phạm vi các không gian trưng bày.

Sau khi hoàn thành ghi hình, Thơ dự định lưu giữ và trưng bày tác phẩm thêu biểu trưng APEC 2027 để khách tham quan có thể trực tiếp chiêm ngưỡng những đường kim, mũi chỉ đã xuất hiện trong thước phim quảng bá Việt Nam.

Từng đường kim mũi chỉ

Trước khi có cơ hội góp mặt trong các hoạt động liên quan APEC, Nguyễn Thơ Thơ đã dành nhiều năm theo đuổi nghệ thuật thêu tay, dù xuất phát điểm của cô không thuộc lĩnh vực thời trang hay mỹ thuật.

Theo Thơ, học những mũi thêu cơ bản không quá khó, song để theo đuổi công việc lâu dài, người làm nghề cần sự kiên nhẫn và khả năng tập trung cao độ. Có những tác phẩm phải dành nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng mới có thể hoàn thiện.

Một trong những dự án kỳ công nhất mà Thơ cùng các nghệ nhân từng thực hiện là bức tranh thêu tái hiện tác phẩm dân gian Hàng Trống Tứ Phủ Công Đồng. Để hoàn thiện bức tranh có bố cục phức tạp với nhiều nhân vật, họa tiết và màu sắc, 5 nghệ nhân đã dành hơn một năm làm việc.

Thử thách bắt đầu ngay từ khâu nghiên cứu, vẽ lại tranh gốc và tìm cách chuyển những đường nét hội họa sang ngôn ngữ của sợi chỉ. Trong đó, công đoạn thêu khuôn mặt được xem là khó nhất, bởi mỗi nhân vật đều mang thần thái riêng.

Nếu xử lý không khéo, biểu cảm của nhân vật có thể thay đổi hoàn toàn, khiến người thợ phải điều chỉnh từng sắc độ và hướng mũi chỉ để vừa giữ được tinh thần tranh gốc, vừa tạo nên sự mềm mại đặc trưng của tác phẩm thêu.

Không gian tại Thơ Heritage House trưng bày nhiều sản phẩm ứng dụng thêu tay thủ công. Ảnh: Tiệm Thơ.

Từ những tác phẩm cầu kỳ như vậy, nhà thiết kế dần tìm cách đưa nghệ thuật thêu vào các sản phẩm gần gũi hơn với đời sống, gồm khăn quàng, túi xách, trang phục và phụ kiện. Những họa tiết mang dấu ấn văn hóa Việt được ứng dụng trên các món đồ có thể sử dụng hàng ngày, đồng thời trở thành quà tặng cho du khách.

Theo Thơ, nhiều khách đến từ châu Âu và các nước phương Tây đặc biệt quan tâm đến những tác phẩm được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Họ dành thời gian tìm hiểu chất liệu, kỹ thuật thêu và ý nghĩa của từng họa tiết trước khi lựa chọn một chiếc khăn hoặc túi xách làm kỷ vật sau chuyến du lịch Hà Nội.

"Tôi đặc biệt tin vào vai trò của du lịch văn hóa. Khi một du khách quốc tế đến Hà Nội và lựa chọn mang về một chiếc khăn, một chiếc túi thêu tay hay một tác phẩm nghệ thuật, chính sản phẩm ấy đã trở thành một sứ giả văn hóa, tiếp tục kể câu chuyện về Việt Nam ở một nơi rất xa", Thơ chia sẻ.