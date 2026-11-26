Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồng Nhung (hàng đầu, bìa trái) cùng đông đảo cán bộ quản lý các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh tham dự chương trình.

Tại buổi sinh hoạt, nhiều hoạt động được tổ chức như: Tạo hình “Trang trí trang phục từ nguyên vật liệu địa phương”, biểu diễn thời trang; hoạt động âm nhạc, trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ giữa giáo viên và các nghệ nhân; biểu diễn nhạc cụ truyền thống và các điệu múa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer…, mang đến không khí rộn ràng, tái hiện sinh động đời sống văn hoá, tinh thần của cộng đồng các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer.

Trẻ tham gia hoạt động “Trang trí trang phục từ nguyên vật liệu địa phương” và biểu diễn thời trang các dân tộc.

Bên cạnh các hoạt động thực hành, chương trình còn ghi nhận nhiều ý kiến tham luận từ đại diện lãnh đạo Trường Mầm non Phong Lan (xã Đông Hải) và Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Long Điền) xoay quanh chủ đề “Giáo dục trẻ mầm non thông qua văn hoá, nghệ thuật và vật liệu địa phương”.

Giao lưu văn nghệ giữa giáo viên và nghệ nhân, biểu diễn nhạc cụ truyền thống cùng các điệu múa của đồng bào dân tộc Khmer.

Chuyên đề hướng đến mục tiêu mang lại những giá trị cốt lõi trong phát triển toàn diện nhân cách, góp phần giáo dục văn hoá địa phương, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và khơi dậy sự sáng tạo tự nhiên ở trẻ mầm non./.