Tăng cường giáo dục văn hoá, nghệ thuật địa phương cho trẻ mầm non
Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ gắn với bản sắc văn hoá, sáng 26/11, Cụm sinh hoạt chuyên môn số 6 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp tỉnh với chủ đề “Giáo dục trẻ mầm non thông qua văn hoá, nghệ thuật và vật liệu địa phương” tại phân hiệu Hoạ Mi - Trường Mầm non Sơn Ca 3 (xã Vĩnh Mỹ).
Tại buổi sinh hoạt, nhiều hoạt động được tổ chức như: Tạo hình “Trang trí trang phục từ nguyên vật liệu địa phương”, biểu diễn thời trang; hoạt động âm nhạc, trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ giữa giáo viên và các nghệ nhân; biểu diễn nhạc cụ truyền thống và các điệu múa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer…, mang đến không khí rộn ràng, tái hiện sinh động đời sống văn hoá, tinh thần của cộng đồng các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer.
Bên cạnh các hoạt động thực hành, chương trình còn ghi nhận nhiều ý kiến tham luận từ đại diện lãnh đạo Trường Mầm non Phong Lan (xã Đông Hải) và Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Long Điền) xoay quanh chủ đề “Giáo dục trẻ mầm non thông qua văn hoá, nghệ thuật và vật liệu địa phương”.
Chuyên đề hướng đến mục tiêu mang lại những giá trị cốt lõi trong phát triển toàn diện nhân cách, góp phần giáo dục văn hoá địa phương, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và khơi dậy sự sáng tạo tự nhiên ở trẻ mầm non./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tang-cuong-giao-duc-van-hoa-nghe-thuat-dia-phuong-cho-tre-mam-non-a134716.html