Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn Sắc Việt Nam đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Bên cạnh sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, chương trình được dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang và Thụy Vân - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, gương mặt MC quen thuộc của VTV.

MC Nguyên Khang và Á hậu Thụy Vân trên sân khấu Muôn Sắc Việt Nam.

Sau khi chương trình khép lại, MC Nguyên Khang không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào khi có cơ hội đứng trên sân khấu của một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với văn hóa dân tộc.

"Tôi đứng trước 50.000 khán giả trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, cất lời chào bằng giọng miền Nam giữa Thủ đô và nhận lại sự hưởng ứng nồng nhiệt. Khoảnh khắc đó khiến tôi rất hạnh phúc", Nguyên Khang chia sẻ.

Nam MC cho biết, khi đứng trên sân khấu lắng nghe hàng vạn khán giả đồng thanh hô vang khẩu hiệu, anh không khỏi xúc động. Bởi lẽ, điều anh cảm nhận được không chỉ là sự cuồng nhiệt của khán giả mà còn là tình yêu, niềm tự hào và sự trân trọng dành cho văn hóa dân tộc. Nguyên Khang tin rằng những di sản, giá trị văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục được gìn giữ khi thế hệ trẻ vẫn dành tình yêu, tiếp lửa và phát huy những giá trị ấy.

Để dẫn dắt một chương trình có quy mô lớn, Nguyên Khang chủ động sử dụng hai lối dẫn khác nhau. Ở những phân đoạn giới thiệu di sản, nam MC lựa chọn cách nói chậm rãi, giàu hình ảnh. Khi chương trình chuyển sang các tiết mục sôi động, anh tăng cường tương tác, giao lưu để khuấy động không khí trên khán đài.

Nguyên Khang mong muốn giữ được sự trang trọng cần thiết của một chương trình cấp quốc gia nhưng không tạo khoảng cách với khán giả, đặc biệt là những người trẻ.

Nguyên Khang mong muốn giữ được sự trang trọng cần thiết của một chương trình cấp quốc gia

"Người dẫn chương trình không nhất thiết phải nói những điều quá lớn lao để tạo cảm xúc. Đôi khi, sự chân thành trong một câu nói hay một khoảnh khắc kết nối đúng lúc lại có sức lay động lớn", nam MC bày tỏ.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò dẫn dắt một chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia tại sân vận động Mỹ Đình, sau Tổ Quốc Trong Tim vào năm 2025.

Với Nguyên Khang, cả hai chương trình đều là những dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm nghề, song mỗi lần xuất hiện lại mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu Tổ Quốc Trong Tim mang đến cho anh cảm giác hào hùng, mãnh liệt về lòng yêu nước thì Muôn Sắc Việt Nam lại để lại những cảm xúc lắng đọng, giúp nam MC thêm thấu hiểu ý nghĩa của những giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc.

Với Nguyên Khang, cả hai chương trình đều là những dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm nghề.

"Tôi thấy may mắn khi cùng khán giả tại Mỹ Đình và cả nước chứng kiến dấu mốc này", Nguyên Khang nói.

Sau 20 năm gắn bó với nghề dẫn chương trình, Nguyên Khang vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho những cơ hội được đứng trên các sân khấu lớn của đất nước. Với anh, đó không đơn thuần là nơi người MC thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để chứng kiến, góp phần kể lại câu chuyện lịch sử dân tộc bằng chính giọng nói và cảm xúc của mình.