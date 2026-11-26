Ngày Văn hoá Việt Nam

Di sản, nghệ thuật hiện diện trong từng nhịp sống

Ngày 24/11, nhiều không gian văn hóa, di tích lịch sử và thiết chế nghệ thuật trên cả nước trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân. Những cánh cửa bảo tàng, di tích mở rộng đón công chúng, các chương trình biểu diễn miễn phí và hoạt động trải nghiệm di sản đã tạo nên một không khí thật sự khác biệt. Văn hóa dường như không còn nằm sau những cánh cửa bảo tàng hay trên sân khấu mà hiện diện gần gũi trong những cuộc gặp gỡ, trải nghiệm và sinh hoạt cộng đồng.

Tại Hà Nội, các thiết chế văn hóa trở thành điểm đến của các gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách muốn tìm hiểu lịch sử, di sản. Từ Rạp Xiếc Trung ương, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long đến các không gian văn hóa ở khu vực phố cổ, lượng khách tham quan, trải nghiệm tăng lên đáng kể.

Dành trọn buổi sáng đưa con gái nhỏ tham quan không gian di sản tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và các gian hàng phố nghề khu vực phố cổ, chị Thu Hà (36 tuổi, Hà Nội) rất vui khi thấy con hào hứng khám phá những nét đẹp truyền thống. Theo chị, giữa nhịp sống hiện đại với nhiều lựa chọn giải trí trên môi trường số, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm ngay trong không gian di tích giúp trẻ nhỏ cảm nhận văn hóa một cách chân thực, sinh động hơn.

“Với tôi, đây là dịp để kể cho con nghe về những ký ức tuổi thơ của bố mẹ, về nét tài hoa của người thợ thủ công Thăng Long xưa. Những không gian văn hóa giàu tính tương tác như thế thực sự giúp truyền thống được tiếp nối một cách nhẹ nhàng và gần gũi”, chị Hà chia sẻ.

Người dân xã Dương Hòa (Hà Nội) biểu diễn “nghiềm quân”- một nghi thức đặc sắc trong Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hội Giá. Ảnh: Tuấn Hùng.

Người trẻ rời không gian ảo, tìm về lịch sử

Cũng tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đón những vị khách trẻ đến khám phá nghệ thuật. Phúc Hiếu, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, ban đầu em không có kế hoạch đến bảo tàng mà chỉ tình cờ ghé qua sau khi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, những tác phẩm được trưng bày đã khiến chuyến đi trở nên thú vị hơn dự kiến.

Với Hiếu, việc miễn phí vé tại các cơ sở văn hóa trong Ngày Văn hóa Việt Nam là cơ hội để người trẻ tiếp cận và khám phá những không gian vốn ít có dịp ghé thăm. Bình thường, ngoài thời gian học tập, em cũng như nhiều bạn trẻ chủ yếu dành thời gian đi cà phê, lên mạng và ít khi đến bảo tàng. Vì vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam đã mang đến một lý do để em “thử” rời không gian ảo để tìm hiểu một lĩnh vực mới.

Ở TP.HCM, không khí Ngày Văn hóa Việt Nam cũng lan tỏa tại nhiều địa điểm quen thuộc như Thảo Cầm Viên, Đường sách TP.HCM, Nhà Văn hóa Thanh niên, Bưu điện Thành phố. Tại Dinh Độc Lập, chính sách miễn phí vé tham quan đã góp phần thu hút lượng lớn khách, trong đó có nhiều bạn trẻ lựa chọn áo dài, áo cờ đỏ sao vàng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Minh Quân (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết chuyến tham quan Dinh Độc Lập lần này không đơn thuần là dịp chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc biểu tượng. Việc trực tiếp bước đi trong không gian lịch sử, quan sát những hiện vật và khu trưng bày giúp những kiến thức từng đọc qua sách vở trở nên gần gũi, giàu cảm xúc hơn.

“Em mong muốn những hoạt động văn hóa, trưng bày chuyên đề tại các di tích như Dinh Độc Lập sẽ tiếp tục được mở rộng và làm mới hình thức tiếp cận. Khi có thêm nhiều không gian trải nghiệm chân thực, người trẻ chúng em sẽ càng chủ động tìm về cội nguồn, từ đó có ý thức hơn trong việc lan tỏa và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam”, Quân bày tỏ.

Các bạn trẻ tham gia lễ hội văn hóa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM). Ảnh: Hoàng Triều.

Trong khi đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn. Anh Đức Huy (35 tuổi, TP.HCM) đưa hai con nhỏ đến tham quan, vui chơi và tìm hiểu thiên nhiên. Theo anh, những không gian xanh kết hợp hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử và bảo tồn giúp trẻ có một ngày vui chơi lành mạnh, đồng thời thêm gắn bó với những giá trị di sản đô thị thân thuộc.

Vun đắp nếp sống văn hóa từ mỗi cộng đồng

Trao đổi với phóng viên, TS. Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng văn hóa và du lịch cho rằng, lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Ngày Văn hóa Việt Nam khó tránh khỏi những bỡ ngỡ, thiếu sót. Nhưng điều đáng ghi nhận là “ngày hội” đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ các cơ quan, đơn vị đến đông đảo người dân ở nhiều địa phương.

“Không khí ngày hội có thể thấy trong nhiều không gian và cách thức khác nhau, gắn với đời sống văn hóa của từng cộng đồng. Người dân đã xác định coi ngày văn hóa như của mình. Những ngày này ở các vùng cao, vùng xa xôi như ở Bắc Hà buổi chợ đêm ở đấy cũng rất sôi nổi. Hoặc là ở Y Tý - Lào Cai, ở Tuyên Quang chúng tôi vừa đi về cũng thấy người dân làm du lịch rất tốt, rất nhiều hoạt động hay”, ông Sơn nói.

Các chủ thể văn hóa trình diễn văn hóa của cộng đồng mình mừng ngày Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Làng Văn hóa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc cũng cho rằng, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên đã tạo được không khí tưng bừng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng. Việc nhiều địa phương cùng tổ chức hoạt động văn hóa đã tạo cảm giác về một ngày hội trên phạm vi toàn quốc. Ông cũng đánh giá cao việc người dân chủ động, hưởng ứng và góp phần tạo nên không khí ngày hội. “Chính họ là một bộ phận làm nên sự kiện văn hóa, tham gia vào sáng tạo văn hóa”, ông Khoa đánh giá.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa cho rằng các hoạt động vẫn cần được đầu tư nhiều hơn về chiều sâu. Ông dẫn ví dụ, việc mở cửa miễn phí bảo tàng, thư viện là cần thiết, nhưng các địa phương cũng nên dành không gian để tôn vinh những nhà văn hóa lớn, các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu và những nghệ nhân có đóng góp nổi bật.

Hàng vạn người dân có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Ảnh: Trần Huấn.

Một vấn đề khác được đặt ra là mức độ lan tỏa chưa đồng đều giữa các vùng miền. Theo ông Nguyễn Thế Khoa, các hoạt động vẫn tập trung nhiều hơn ở những đô thị lớn, trong khi tại khu vực nông thôn, việc hình thành những ngày hội văn hóa cộng đồng chưa thực sự rõ nét. “Đây là khoảng trống cần được quan tâm nếu muốn Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày hội thực sự của mọi người dân, ở mọi vùng miền”, ông Khoa nhìn nhận.

Trong khi đó, TS. Trần Hữu Sơn đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tránh tình trạng các địa phương sao chép kịch bản, tổ chức những chương trình na ná nhau. Ông cho rằng nguyên nhân một phần xuất phát từ cách tổ chức sự kiện theo lối thuê các ê-kíp bên ngoài thực hiện, thiếu sự sáng tạo và chưa bắt nguồn từ đặc điểm văn hóa của từng địa phương.

Nhìn từ thực tiễn tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, TS. Trần Hữu Sơn cho rằng, sự hưởng ứng của đông đảo người dân trong lần đầu tiên tổ chức ngày hội cho thấy sức hấp dẫn của các hoạt động văn hóa, đồng thời phản ánh những nguồn lực văn hóa phong phú đang hiện hữu trong mỗi gia đình, cộng đồng và địa phương. Điều quan trọng là phải nhận diện, khơi dậy và tạo điều kiện để những nguồn lực ấy được phát huy, thay vì chỉ dừng lại ở sự hưởng ứng trong một sự kiện.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tối 24/11. Ảnh: Hanoimoi.

Muốn vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam không thể chỉ là một ngày tổ chức nhiều hoạt động, mà cần trở thành điểm khởi đầu cho những thực hành văn hóa thường xuyên. Khi việc đọc sách trở thành thói quen trong gia đình, hoạt động tìm hiểu di sản được duy trì trong nhà trường, trình diễn nghệ thuật gắn bó với cộng đồng, văn hóa mới thực sự thấm sâu và trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển.

Đây cũng là thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). “Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng...”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.