Lễ hội Đèn lồng Quốc tế 2026 mang chủ đề "Sắc màu di sản", kỷ niệm 27 năm đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An tổ chức, nhằm tôn vinh nghề thủ công truyền thống và thúc đẩy mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Điểm nhấn lớn nhất của lễ hội là 30 cụm đèn lồng nghệ thuật đến từ 12 thành phố thuộc 8 quốc gia, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Lào và Việt Nam.

Các tác phẩm có kích thước lên đến 10 m, được sắp đặt công phu tại Quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội, chợ Hội An, đình Hội An và kéo dài xuyên suốt đến hết Tết Nguyên Tiêu năm 2027.

Đây là lần đầu tiên công chúng được chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng làm từ chất liệu đột phá, tôn vinh tính bản địa và thân thiện với môi trường như: đèn lồng từ sợi ngô đồng Cù Lao Chàm, từ vải vụn tái chế của hàng trăm nhà may ở Hội An, từ giấy rêu, đèn lồng phủ sơn mài, vỏ quế tạo mùi hương, đèn từ những gốc tre.

“Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An không phô diễn quy mô công nghiệp mà chú trọng vào tính nguyên bản và chiều sâu lịch sử giao thương hơn 400 năm của thương cảng Faifo. Những chiếc đèn lồng truyền thống không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn là bản hòa ca của triết lý phương Đông. Mỗi hình dáng đều gửi gắm một thông điệp văn hóa sâu sắc”, bà Nguyễn Thị Hoài An, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng nói.

Đèn lồng Hội An từ lâu đã nổi tiếng với khoảng 10 dáng đèn truyền thống, như dáng đèn lục giác thể hiện trật tự vững chãi và sự bình an gia đạo thông qua cấu trúc 6 mặt đại diện cho lục hợp. Dáng tròn và đĩa bay tượng trưng cho sự đoàn viên, trọn vẹn của ánh trăng rằm, đồng thời mang hàm ý mở rộng sinh khí, đón nhận năng lượng tươi mới. Dáng tỏi và kim cương mang công năng phong thủy, chiêu tài, xua đuổi ám khí và biểu hiện cho khí chất quân tử, trí tuệ khai mở… Đèn kéo quân là đỉnh cao nghệ thuật động lực học dân gian, lưu giữ các bóng hình tích truyện xoay vòng theo nhịp điệu thời gian, tạo nên không gian sống động của phố cổ.

Sự kiện cũng là dịp tri ân các thế hệ nghệ nhân tài hoa, tiêu biểu là nghệ nhân 93 tuổi Huỳnh Văn Ba - người có công sáng tạo ra chiếc đèn lồng gập gọn, mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề làm đèn Hội An.

Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào 19h00 ngày 3/12 tại Quảng trường sông Hoài. Ngay sau đó, du khách sẽ được hòa mình vào chuỗi sự kiện vệ tinh, xoay quanh nguồn cảm hứng lớn là "Khởi". “Khởi nguyện” là nghi thức thắp đèn mở đầu lễ hội. “Khởi mạch” là triển lãm lịch sử nghề đèn lồng tại Đình Hội An, “Khởi sắc” là các chương trình nghệ thuật giao hòa giữa dân gian - đương đại.

“Khởi họa, khởi thoại và khởi ý” là cuộc thi nhiếp ảnh "vẽ bằng ánh sáng", tọa đàm nghề thủ công và cuộc thi thiết kế họa tiết đèn lồng nhằm kết nối các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, thị trường… Hoạt động Minh Đăng dạ hành (chiều tối ngày 4/12) đưa ánh sáng đèn lồng lan tỏa qua các tuyến phố đi bộ với sự tham gia diễu hành của hàng trăm nghệ nhân nghệ sĩ quốc tế, du khách và cộng đồng địa phương. Du khách có thể tham gia các tour chuyên đề như "Sắc đèn Hội An – Qua miền ký ức", thả hoa đăng và nhận voucher trải nghiệm dán đèn lồng miễn phí cùng mức giảm giá 30% khi mua sản phẩm.

Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia như nhà điêu khắc Đàm Đăng Lại với 23 năm kinh nghiệm thực hành nghệ thuật tại Nhật Bản; họa sĩ thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông - người từng đoạt giải American Graphic Design Award; và Giám tuyển, họa sĩ Trần Trung Lĩnh. Tất cả cùng chung tay đưa ánh sáng di sản vươn tầm, đưa Hội An lan tỏa giá trị bản địa ra quốc tế. Ảnh: Tác phẩm của nhà điêu khắc Đàm Đăng Lại