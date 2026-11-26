Trần Nguyễn Ánh Hồng (sinh năm 2007) hiện theo học chuyên ngành Biểu diễn Violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không coi âm nhạc chỉ đơn thuần là một ngành học hay công việc, Ánh Hồng coi đó là "ngôn ngữ" thứ hai để bộc lộ cá tính và kể những câu chuyện nội tâm. Với cô, sức hút của âm nhạc cổ điển nằm ở khả năng truyền tải những tầng sâu cảm xúc và tư tưởng mà lời nói thông thường khó chạm tới.

Trần Nguyễn Ánh Hồng (sinh năm 2007) hiện theo học chuyên ngành Biểu diễn Violin, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh những giờ miệt mài trên giảng đường và sân khấu hòa tấu, Ánh Hồng còn nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật qua nhiều trải nghiệm đa sắc màu như nhảy múa, ca hát, học ngoại ngữ và khám phá văn hóa qua những chuyến đi. Cô tin rằng, sự cởi mở với thế giới xung quanh chính là chất liệu quý giá giúp tiếng đàn thêm phần giàu có và có chiều sâu.

Hành trình gắn bó với cây vĩ cầm của Ánh Hồng bắt đầu từ những buổi tập piano “đầy nước mắt”. Được gia đình định hướng tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, nữ sinh xứ Huế từng nhiều lần "khóc nhè" vì những bản nhạc piano quá dài và khó thuộc. Sau đó, Ánh Hồng chuyển sang violin với suy nghĩ bài tập sẽ ngắn hơn, nhưng thực tế lại mở ra một thử thách mới, đòi hỏi kỹ thuật khắt khe gấp bội.

Chính nền tảng piano ban đầu đã giúp Ánh Hồng dễ dàng thích nghi hơn khi chuyển sang nhạc cụ dây. Càng đi sâu, cô càng nhận ra, violin là một thế giới của sự kiên trì, tư duy âm nhạc và sự nhạy cảm tinh tế. Có những ngày, nữ sinh dành hàng giờ đồng hồ chỉ để gọt giũa một kỹ thuật khó hay vài ô nhịp nhỏ.

Không coi âm nhạc chỉ đơn thuần là một ngành học hay công việc, mà Ánh Hồng coi đó là "ngôn ngữ" thứ hai để bộc lộ cá tính và kể những câu chuyện nội tâm.

Những nỗ lực thầm lặng ấy đã kết trái bằng những dấu ấn chuyên môn đáng tự hào trên hành trình nghệ thuật của Ánh Hồng: Đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” nhiều năm liền tại Học viện Âm nhạc Huế; nhận học bổng Toyota và học bổng "Nâng bước thủ khoa" của báo Tiền Phong năm 2025; đảm nhiệm vai trò Concertmaster (bè trưởng violin I) trong các chương trình hòa tấu tại Huế; tham gia biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (Hanoi Philharmonic Orchestra) và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam (Vietnam Youth Orchestra); độc tấu tác phẩm Concerto No. 9 in A minor, Op. 104 (Charles Auguste de Bériot) cùng giảng viên piano Đan Tâm tại Happiness Concert 2025 do Acecook tổ chức; trình diễn tác phẩm Concerto No. 1 in G minor, Op. 26 (Max Bruch) cùng dàn nhạc tại cuộc thi Crescendo 2026.

Những nỗ lực thầm lặng của Ánh Hồng đã kết trái bằng những dấu ấn chuyên môn đáng tự hào trên hành trình nghệ thuật.

Nhớ lại khoảnh khắc đứng trên sân khấu độc tấu tác phẩm của Max Bruch tại cuộc thi Crescendo 2026, Ánh Hồng chia sẻ, đó là trải nghiệm giúp cô thay đổi tư duy làm nghề. Khi hòa mình cùng cả dàn nhạc, người nghệ sĩ không chỉ phô diễn kỹ thuật cá nhân, mà phải học cách lắng nghe các bè, quan sát nhạc trưởng và kết nối cảm xúc với tập thể.

Cô đúc kết: "Nghệ thuật không chỉ xây bằng năng khiếu, mà cần sự bền bỉ và thái độ nghiêm túc đủ lớn".

Bên cạnh những giờ miệt mài trên giảng đường và sân khấu hòa tấu, Ánh Hồng nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật qua nhiều trải nghiệm đa sắc màu.

Quyết định rời Huế ra Hà Nội học tập là bước ngoặt lớn nhất, đặt Ánh Hồng vào bài toán tự lập hoàn toàn. Từ nhịp sống êm đềm bên gia đình, cô phải tự xoay xở mọi sinh hoạt thường nhật, cân bằng giữa áp lực luyện đàn cường độ cao và cuộc sống cá nhân nơi đất khách.

Không tránh khỏi những phút giây cô đơn hay chênh vênh vì thiếu vắng sự nhắc nhở từ người thân, nhưng thay vì nản lòng, Ánh Hồng coi đó là cơ hội để rèn giũa sự chủ động và quản lý thời gian. Mỗi khi mệt mỏi, cô lại tự nhắc nhở, lý do mình chọn rời xa quê hương. Hà Nội dần trở thành mảnh đất tôi luyện bản lĩnh, giúp cô học cách tự đứng vững trên đôi chân mình.

Quyết định rời Huế ra Hà Nội học tập là bước ngoặt lớn nhất, đặt Ánh Hồng vào bài toán tự lập hoàn toàn.

Từng trải qua giai đoạn tự ti vì chưa chạm tới kỳ vọng của bản thân, Ánh Hồng gửi gắm thông điệp tới những người trẻ đang theo đuổi đam mê: "Đừng quá vội vàng đánh giá bản thân qua những kết quả trước mắt. Mỗi người có một tốc độ phát triển riêng. Điều quan trọng không phải là bạn đang đứng đâu so với người khác, mà là hôm nay bạn đã tốt hơn chính mình của ngày hôm qua hay chưa".

Chặng đường phía trước, Ánh Hồng đặt mục tiêu tiếp tục củng cố nền tảng kỹ thuật, mở rộng vốn tác phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế. Xa hơn, cô hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp có bản sắc riêng, chinh phục công chúng bằng cả kỹ thuật điêu luyện lẫn chiều sâu cảm xúc.

Ánh Hồng hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp có bản sắc riêng, chinh phục công chúng bằng cả kỹ thuật điêu luyện lẫn chiều sâu cảm xúc.

Luôn tâm đắc câu nói: "Great things are done by a series of small things brought together" (Những điều vĩ đại được tạo nên từ rất nhiều điều nhỏ bé kết hợp lại), Ánh Hồng tin rằng, không có thành công nào đến sau một đêm. Với cô, mỗi giờ luyện tập miệt mài hôm nay chính là một mảnh ghép vững chắc, đưa cô tiến gần hơn tới phiên bản rực rỡ nhất của chính mình trên con đường nghệ thuật không có điểm dừng.

(Ảnh: NVCC)