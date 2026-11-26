Không chỉ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau, liên hoan còn là dịp tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hoá trên quê hương. Qua 4 đêm thi diễn, những giai điệu đờn ca ngân vang không chỉ mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc mà còn cho thấy sức sống và khả năng tiếp nối của loại hình di sản trong đời sống hôm nay.

Các đội dự thi chú trọng đầu tư cả nội dung chương trình, kỹ thuật đờn ca và trang phục biểu diễn, tạo nên những sắc màu riêng tại liên hoan.

Trong 4 đêm thi diễn, 27 đội đờn ca tài tử đến từ các xã, phường trong tỉnh đã mang đến cho khán giả, du khách nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Không đặt nặng mục tiêu thành tích, các đơn vị đều thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, từ xây dựng chủ đề, lựa chọn trang phục đến kỹ thuật đờn, ca.

Trên nền tảng 20 bản Tổ và những làn điệu vọng cổ, nhiều tác phẩm mới với ca từ giàu hình ảnh, cách gieo vần uyển chuyển được trình diễn, tạo nên sắc thái riêng cho từng chương trình.

Liên hoan có sự góp mặt của nhiều tài tử cao tuổi, những người vẫn bền bỉ giữ gìn và lan toả nghệ thuật đờn ca tài tử.

Qua từng tiết mục, tài tử, nghệ nhân không chỉ phô diễn kỹ thuật đờn điêu luyện, giọng ca ngọt ngào, sâu lắng mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng và khát vọng phát triển của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Những công trình, dự án trọng điểm, thành tựu đổi mới và diện mạo quê hương được đưa vào lời ca, tiếng đờn một cách gần gũi, góp phần làm mới nội dung biểu đạt của nghệ thuật truyền thống mà vẫn giữ được cốt cách đờn ca tài tử Nam Bộ.

Tài tử Ngọc Bích, Đội Đờn ca tài tử xã Vĩnh Hậu, gây xúc động với tiết mục “Trông chồng”, tái hiện hình ảnh bà Trần Thị Tấn, vợ cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Đội Đờn ca tài tử xã Tân Hưng thể hiện tiết mục ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một điểm đáng chú ý tại liên hoan là sự hiện diện của đông đảo khán giả trẻ. Giữa nhiều loại hình giải trí hiện đại và sức lan toả mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội, đờn ca tài tử vẫn có sức hấp dẫn riêng đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh. Hình ảnh các bạn trẻ chăm chú theo dõi, ghi lại những tiết mục biểu diễn cho thấy nghệ thuật truyền thống vẫn có khả năng kết nối với công chúng trẻ khi được tạo điều kiện tiếp cận bằng những không gian và hình thức phù hợp.

Đông đảo khán giả đến thưởng thức, cổ vũ các đội thi, trong đó có nhiều bạn trẻ quan tâm đến nghệ thuật đờn ca tài tử.

Đội Sân khấu Dạ cổ Hoài lang, phường Vĩnh Trạch, tạo dấu ấn với cách giới thiệu thành viên bằng những điệu thức đờn ca tài tử độc đáo.

Tài tử Thái Văn Khang, Đội Đờn ca tài tử Phù Sa Hoà Điệu, thể hiện tiết mục ngợi ca những đóng góp của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đối với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Từ thành công của liên hoan, các tài tử, nghệ nhân có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, trao truyền kinh nghiệm và nuôi dưỡng niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, sự tham gia của thế hệ Gen Z, dù ở vai trò thí sinh hay khán giả, mang đến tín hiệu tích cực cho hành trình kế thừa di sản. Bởi sức sống của một loại hình nghệ thuật không chỉ được đo bằng những lần trình diễn hay sự tôn vinh, mà còn nằm ở việc có những thế hệ tiếp tục yêu, hiểu và tự nguyện gìn giữ. Đó cũng chính là nền tảng để thanh âm đờn ca tài tử tiếp tục ngân vang trong đời sống văn hoá Cà Mau hôm nay và mai sau./.