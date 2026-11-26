Festival Tôm Cà Mau lần thứ hai diễn ra thành công rực rỡ. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Cùng với cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tỉnh Cà Mau đã triển khai chuỗi sự kiện gắn với Festival Tôm lần thứ II năm 2026 kết hợp các hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí với xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và kích cầu kinh tế.

Cách làm này đã thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế, tạo hiệu ứng tích cực cho hoạt động du lịch, thương mại của địa phương.

Thu hút lượng khách kỷ lục

Theo Ban Tổ chức, trong 5 ngày diễn ra chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau 2026 (từ ngày 21 đến hết ngày 25/11), tỉnh đã thu hút lượng lớn khách tham quan, mua sắm, giao lưu và kết nối.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức gắn với xúc tiến thương mại, kích cầu kinh tế và kết nối cung cầu ngành hàng tôm, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, trong 5 ngày diễn ra các sự kiện, tỉnh thu hút trên 230.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, giao lưu, kết nối; tổng doanh thu du lịch đạt trên 330 tỷ đồng. Đây là kết quả tích cực trong nỗ lực phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy thương mại và du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng các lĩnh vực này trên 10% trong năm 2026 của tỉnh.

Ngay trong ngày khai mạc Festival Tôm lần thứ II năm 2026 và chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tổ chức tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển tối 21/11, không gian Festival đã ghi nhận khoảng 36.000 lượt người tham dự.

Riêng chương trình khai mạc có khoảng 600 đại biểu Trung ương, các tỉnh, thành phố cùng hơn 26.000 lượt người dân, du khách tham gia. Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau” thu hút trên 2.500 người; chương trình diễu hành, biểu diễn đường phố tại phường An Xuyên, phường Bạc Liêu và các địa bàn lân cận thu hút hơn 5.000 lượt người xem.

Nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm và vui chơi giải trí cũng được tổ chức trong khuôn khổ Festival. Không gian Văn hóa, Ẩm thực và Làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường An Xuyên, trong 3 ngày hoạt động đã đón hơn 15.000 lượt khách.

Các trò chơi dân gian và trải nghiệm gắn với ngành hàng tôm như bắt tôm trong bể, câu tôm càng xanh, xếp mô hình con tôm Cà Mau, hóa trang tôm vui, phân loại tôm nhanh, thi tìm con tôm nặng nhất, đẹp nhất tạo thêm sức hút cho sự kiện.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống cũng thu hút đông đảo người dân, du khách. Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ lần thứ II có 27 đội với khoảng 250 nghệ nhân tham gia; hai đêm diễn 23 và 24/11 thu hút hơn 1.500 người. Liên hoan Múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer tại phường Hiệp Thành gắn với Lễ hội Ok Om Bok tại chùa Xiêm Cán có 9 đội tham gia, thu hút khoảng 3.000 lượt người trong hai ngày 22 và 23/11. Liên hoan Lân - Sư - Rồng tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu thu hút khoảng 4.000 lượt người trong hai đêm 20 và 21/11.

Đáng chú ý, Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp PETROVIETNAM thu hút gần 7.000 vận động viên với cung đường chạy qua các địa phương như phường An Xuyên, xã Hồ Thị Kỷ và xã Khánh An.

Giải đua vỏ máy Composite mở rộng tổ chức trên sông Trẹm, xã Thới Bình ngày 22/11 cũng thu hút hơn 4.500 người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Phát huy hiệu ứng liên kết để thúc đẩy tăng trưởng

Đánh giá kết quả chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau 2026, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhấn mạnh vai trò của việc lồng ghép các hoạt động văn hóa, lễ hội với xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và kết nối cung cầu. Đây là hướng đi nhằm khai thác đồng bộ các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, từ bản sắc văn hóa, du lịch sinh thái đến kinh tế biển và ngành hàng tôm.

Thực tế từ Festival cho thấy, phát triển kinh tế không thể chỉ dựa vào một lợi thế riêng lẻ mà cần sự kết hợp hài hòa giữa nhiều lĩnh vực. Trong đó, văn hóa tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn; ngành tôm là nền tảng kinh tế, lợi thế đặc trưng; du lịch, thương mại và các hoạt động kết nối góp phần mở rộng không gian quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và thu hút nguồn lực. Sự liên kết này tạo thêm động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng đến phát triển bền vững.

Theo ông Ngô Vũ Thăng, thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy hiệu ứng từ Festival và các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch theo hướng bền vững, có chiều sâu và bản sắc. Tỉnh chú trọng chuyển kết quả xúc tiến, kết nối tại Festival Tôm thành động lực phát triển mới; nâng cao chuỗi giá trị từ du lịch, thương mại đến kết nối cung cầu và tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kỳ vọng, sau Festival Tôm năm 2026 và chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội, địa phương sẽ có thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh và khơi dậy khát vọng phát triển.

Qua đó, tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, văn minh, bền vững, xứng đáng với vị thế “thủ phủ tôm” của cả nước và vùng đất cực Nam Tổ quốc, nơi giao thoa văn hóa các dân tộc và nền văn minh sông nước phương Nam./.