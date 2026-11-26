Góp mặt trong chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đầu tiên, nhiều nghệ sĩ đã hồ hởi chia sẻ niềm vui được biểu diễn trong ngày hội chung của cả nước cùng những tâm tình với nghề.

Qua những chia sẻ ấy, dù là nghệ sĩ Việt Nam hay đến từ nước ngoài, dù đã gắn bó với nghề hàng chục năm hay còn là gương mặt trẻ, họ đều bày tỏ niềm vinh dự cùng ý thức trách nhiệm khi đứng trên sân khấu trong dịp đặc biệt này. Được mang những giá trị mình trân trọng đến với khán giả, mỗi người cũng gửi gắm mong muốn vốn nghệ thuật ấy được công chúng đón nhận và các thế hệ tiếp nối.

Dưới đây là những ý kiến được báo Thể thao và Văn hóa ghi lại.

NSND Thúy Mùi (Chỉ đạo nghệ thuật chương trình): Để nghệ thuật các vùng miền đến với nhau

Với tôi, Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày Tết của nghệ sĩ - những người làm văn hóa. Khi người dân được nghỉ, có thời gian thưởng thức nghệ thuật thì chúng tôi có niềm vui được làm việc, biểu diễn cho khán giả. Như thế, người xem và nghệ sĩ gặp nhau ở một điểm chung trong dịp này: dành cho nhau những gì đẹp nhất.

Tôi cho rằng Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền là một trong những chương trình hiếm hoi quy tụ các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của nhiều vùng miền cùng những nghệ sĩ hàng đầu, để khán giả có thể thưởng thức trong cùng một buổi diễn. Qua chương trình, tôi mong mọi người cảm nhận rõ hơn rằng văn hóa luôn song hành cùng đời sống.

Tôi cũng hy vọng văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ trong không gian của từng vùng miền mà còn đến được với công chúng cả nước. Sự giao lưu ấy giúp chúng ta có thêm điều kiện gìn giữ, phát triển và quảng bá các loại hình nghệ thuật. Với trách nhiệm của người làm nghề, tôi mong những giá trị ấy đến gần hơn với lớp trẻ bằng những cách thức trao truyền mới, đồng thời vẫn giữ được bản sắc để các thế hệ mai sau tiếp nối.

NSND Thúy Hường: 43 năm gắn bó với quan họ

Tôi gắn bó với dân ca quan họ đến nay đã 43 năm. Niềm đam mê ấy đã ngấm vào máu thịt của tôi. Lời hay, ý đẹp của quan họ làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn, và khi khoác lên mình bộ trang phục quan họ, người ta cũng trở nên nền nã, duyên dáng.

NSND Thúy Hường hát dân ca quan họ Bắc Ninh “Sở cầu như ý”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Trong chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền, tôi hát Sở cầu như ý - một bài hát mà chỉ riêng tựa đề đã mang đến cảm giác bình an. Người Việt Nam khi đi lễ thường cầu mong "sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm". Bởi vậy, với tôi, ngay câu mở đầu đã gợi một cảm giác thanh tao mà tôi muốn gửi đến người nghe qua tiếng hát của mình.

Dù đã biểu diễn trên nhiều sân khấu, nhưng được hát đúng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Niềm vinh dự ấy cũng đi cùng trách nhiệm gìn giữ, lan tỏa và phát triển những làn điệu quan họ. Tôi mong ngày càng có nhiều người, từ các em nhỏ đến bạn bè quốc tế, tìm đến quan họ; các thế hệ tiếp tục học, hát và trao truyền để di sản được trường tồn.

NSND Hồng Lựu: Bảo tồn để phát huy và phát huy để bảo tồn

Tôi đã hát Sông Lam tình mẹ rất nhiều lần cùng học trò của mình là ca sĩ Quỳnh Như, nhưng khi biểu diễn trong chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền, tôi vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Từ lúc chuẩn bị cho đến khi bước ra sân khấu, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn với mỗi bước chân, mỗi câu hát. Trong dịp này, tôi càng cảm nhận rõ sân khấu là thánh đường, thực sự rất linh thiêng.

Biểu diễn cùng nhiều loại hình di sản trong chương trình, tôi muốn khán giả nhận ra nét riêng của ví, giặm: người Nghệ Tĩnh mộc mạc mà thâm thúy, nên câu hát cất lên không phải để cuốn đi mà để níu giữ con người ở lại. Tôi muốn gửi sự đằm thắm ấy qua từng câu, từng chữ, từng nét luyến láy, để khán giả hiểu thêm về con người Nghệ Tĩnh.

Qua nhiều năm truyền nghề, tôi tin vào lớp trẻ trong việc kế thừa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nghệ thuật. Với tôi, bảo tồn để phát huy và phát huy để bảo tồn là 2 việc luôn gắn bó với nhau. Tôi vẫn nhắc các học trò phải biết phát triển những gì được trao truyền để tiếp tục phát huy giá trị của di sản. Nếu chỉ bảo tồn mà không đưa vào đời sống thì di sản sẽ chỉ nằm trong bảo tàng.

NSND Hồng Lựu (trái) và ca sĩ Quỳnh Như trong tổ khúc “Sông Lam tình mẹ”

Ca sĩ Quỳnh Như: Lớn lên từ câu ru ví, giặm

Đến với chương trình Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền, tôi nhận ra mình là một trong những gương mặt trẻ hiếm hoi giữa các nghệ sĩ gạo cội. Điều đó khiến tôi có chút choáng ngợp, vừa run vừa hạnh phúc.

May mắn là tôi được hát cùng người thầy của mình, NSND Hồng Lựu, với tổ khúc Sông Lam tình mẹ mà 2 cô trò đã nhiều lần biểu diễn. Tôi nhớ lần đầu hát cùng cô, mình mới 13, 14 tuổi. Sự quen thuộc ấy giúp tôi cảm thấy thuận lợi hơn. Giọng nói của tôi vốn là giọng xứ Nghệ, nên hát ví, giặm cũng gần gũi như tiếng nói hằng ngày, những câu hát cất lên như tiếng lòng của mình.

Ca sĩ Quỳnh Như

Tôi đã yêu ví, giặm từ trước khi biết hát, bởi những lời ru đầu tiên được nghe từ mẹ đã là câu ví, giặm. Đến 5, 6 tuổi, tôi bắt đầu nghêu ngao hát cùng ông bà, bố mẹ. Năm 10 tuổi, tôi theo học NSND Hồng Lựu. Đến giờ, dù đã xa nhà khá lâu, tôi vẫn nhớ lời cô nhắc khi mình mải mê với kỹ thuật thanh nhạc: "Con ơi, làm gì thì làm, con vẫn phải giữ hồn cốt dân ca của con".

Năm vừa qua, tôi mạnh dạn làm mới ví, giặm với EDM, rap, pop. Những bài dân ca đã có từ hàng trăm năm, đi vào lòng người, nên điều khó nhất là làm sao tạo được sản phẩm dễ nghe mà vẫn giữ được hồn cốt. Mất gần một năm tôi mới hoàn thành, và khi sản phẩm được đón nhận, tôi vỡ òa hạnh phúc.

NSND Tấn Giao: Thêm cơ hội đưa di sản tới công chúng

Từ 4h sáng, tôi đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để bay ra Hà Nội, rồi về Hưng Yên cho kịp chuẩn bị chương trình. Tôi rất vui và hào hứng vì đây là lần đầu tiên đặt chân đến Hưng Yên. Đặc biệt, tôi còn được đứng trên một sân khấu hội tụ nghệ thuật truyền thống của cả ba miền đúng vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

NSND Tấn Giao với ca khúc “Văn hóa Việt Nam - Bản sắc Việt Nam”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Là người miền Tây, ở đồng bằng sông Cửu Long, tôi mang theo những món ăn tinh thần của phương Nam như đờn ca tài tử, cải lương, vọng cổ để góp vào cuộc hội tụ cùng các đồng nghiệp. Được biểu diễn cải lương trong một nhà hát lộng lẫy, tôi cảm thấy mình cũng đẹp hơn, sang hơn khi đứng trên sân khấu ấy.

"Tôi đã làm nghề nhiều năm, đi diễn nhiều nơi, nhưng đây là chương trình để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong cuộc đời nghệ thuật của mình" - NSND Tấn Giao.

Tôi đã làm nghề nhiều năm, đi diễn nhiều nơi, nhưng đây là chương trình để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong cuộc đời nghệ thuật của mình. Được nghe đồng nghiệp ba miền biểu diễn, tôi mong Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ là dịp để mỗi năm, các nghệ sĩ có thêm cơ hội gặp gỡ, đưa di sản đến với công chúng, để những giá trị ấy được tiếp nối và lan tỏa xa hơn.

Nghệ sĩ Sanchita Kulkarni (Ấn Độ): Tình yêu âm nhạc sẽ gắn kết chúng ta

Đến với quan họ, tôi ấn tượng nhất với sự ấm áp và những làn điệu mượt mà. Qua những câu hát ấy, tôi có dịp đến gần và hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, tình cảm mà nghệ sĩ Chu Bảo Quế dành cho tôi càng khiến tình yêu quan họ trong tôi lớn dần.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế (trái) và nghệ sĩ Sanchita Kulkarni với làn điệu quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền”

Tôi chân thành cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội đứng trên sân khấu đặc biệt này, đã biến giấc mơ của tôi thành sự thật. Trong Ngày Văn hóa Việt Nam, thông điệp tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là tình yêu, tình yêu và tình yêu. Tôi tin tình yêu âm nhạc sẽ gắn kết chúng ta và mong sẽ có thêm nhiều dịp trở lại Việt Nam.

NSND Thanh Ngoan: "Nghệ thuật truyền thống của mình đâu có cũ"

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chương trình diễn ra đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, và được chứng kiến nghệ thuật truyền thống, những tinh hoa của đất nước được tôn vinh trong một nhà hát lớn. Tôi nghĩ văn hóa của mình đâu có cũ, nghệ thuật truyền thống của mình đâu có cũ. Đó là di sản, là hồn cốt vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.

Được hát xẩm trên một sân khấu lớn, cùng các nghệ sĩ giới thiệu những loại hình nghệ thuật khác nhau, tôi tin rằng các đồng nghiệp cũng như mình đều rất tự hào vì đã góp sức gìn giữ, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục truyền lại vốn nghề cho thế hệ sau, để các em có thể đứng trên những sân khấu lớn, giới thiệu di sản văn hóa Việt Nam với khán giả trong nước và thế giới.

NSND Thanh Ngoan biểu diễn “Xẩm Hà thành”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Việc đưa xẩm đến gần giới trẻ đã được nhiều người thực hiện từ lâu, với sự tham gia của nhiều nhóm nghiên cứu về loại hình này. Trong các chương trình lớn và những cuộc thi hiện nay cũng có những gương mặt trẻ như Hà Myo, Phương Mỹ Chi, là học trò của tôi, cùng nhiều bạn khác. Các bạn muốn tìm về cội nguồn, dựa vào chất liệu truyền thống để làm những tác phẩm phù hợp với người trẻ mà vẫn giữ được hồn cốt của xẩm, chèo và các loại hình nghệ thuật khác. Những tác phẩm ấy không hẳn là xẩm, chầu văn hay chèo, nhưng cũng là một cách để người trẻ tìm hiểu nghệ thuật truyền thống. Tôi hỗ trợ các bạn trong quá trình ấy và tin đây là một hướng giúp giới trẻ đến gần với xẩm hơn.

Nghệ sĩ Kyo York: Tìm lời tiếng Anh cho câu hát Việt Nam

Những làn điệu truyền thống của Việt Nam chứa đựng nhiều ý nghĩa, có khi không thể hiểu ngay qua câu chữ mà phải tìm hiểu ngữ cảnh và cách thể hiện bài hát. Khi chuyển lời sang tiếng Anh, tôi thử viết một vài phương án để vừa sát nghĩa với bài gốc, vừa khớp với khuôn nhạc của bản tiếng Việt. Dịch xong, tôi lại đặt lời vào từng câu nhạc để xem có thật sự phù hợp hay không. Điều quan trọng nhất với tôi khi làm công việc này là giúp người Mỹ và những khán giả nước ngoài khác hiểu được các bài hát xưa của Việt Nam, để có thể chia sẻ niềm đam mê âm nhạc Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nghệ sĩ Kyo York thể hiện “Bèo dạt mây trôi” bằng lời tiếng Anh do anh tự viết. Ảnh: Hòa Nguyễn

Bèo dạt mây trôi kể một câu chuyện rất dễ thương về tình yêu trai gái, giống như mối tình đầu đời. Qua bài hát, người nghe có thể hiểu tình yêu ngày xưa như thế nào. Bây giờ, với TikTok, Tinder…, tôi thấy cách hẹn hò đã khác, không còn như trong câu hát ấy. Bài hát còn giúp người nghe hình dung về quê hương, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Với tôi, đó là một câu chuyện rất đẹp.

Là một người nước ngoài được hát dân ca Việt Nam đúng Ngày Văn hóa Việt Nam, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Vì vậy, tôi càng mong thể hiện tốt tiết mục của mình trong một chương trình trang trọng như thế này.

NSND Kiều Oanh: "Một kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi"

Được tham gia biểu diễn trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, trên một sân khấu hoành tráng và đẹp đẽ như vậy, là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi. Tôi rất tự hào và xúc động. Có lẽ đây là một kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời nghệ sĩ của mình. Tôi cảm ơn Ban Tổ chức đã quan tâm, tạo cơ hội để tôi góp mặt trong chương trình.

NSND Kiều Oanh trong tiết mục “Âm sắc Hương Bình”. Ảnh: Hòa Nguyễn

Ở Huế bây giờ, ca Huế với những làn điệu cổ vẫn rất sống động, được các nghệ sĩ trẻ quan tâm, theo học. Tôi từng nghĩ những bộ môn truyền thống đang dần mai một nên không ngờ người trẻ lại dành nhiều tình cảm đến vậy. Ở Huế, các bạn vẫn gần gũi với ca Huế, tìm đến học rất nhiều, và bản thân tôi cũng có đông học trò.

Niềm vui ấy còn đến từ những điều được chứng kiến trong chương trình này, khi một nữ nghệ sĩ Ấn Độ hát Quan họ Bắc Ninh. Tôi rất cảm phục người thầy đã dạy cô. Một người nước ngoài học được những làn điệu truyền thống của Việt Nam là điều khiến chúng ta tự hào, hãnh diện. Tôi mong tình yêu dành cho di sản cũng sẽ ngày càng sâu đậm trong thế hệ trẻ, bởi cội nguồn luôn là điều cơ bản và quan trọng nhất với người Việt Nam chúng ta.

Đưa quan họ đến với bạn bè quốc tế Không chỉ đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn của chương trình, Nghệ sĩ Chu Bảo Quế còn trực tiếp biểu diễn làn điệu quan họ Ngồi tựa mạn thuyền cùng nghệ sĩ Sanchita Kulkarni đến từ Ấn Độ. Ông bày tỏ: "Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Là một người con của quê hương Bắc Ninh, tôi muốn mang văn hóa quan họ đến với bạn bè quốc tế và ra nước ngoài. Đấy là điều quan trọng nhất đối với những nghệ sĩ như tôi".