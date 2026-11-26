Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa do Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, TikTok Việt Nam và UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức. Câu lạc bộ ra đời nhằm kết nối các nhà sáng tạo nội dung, người làm truyền thông, công nghệ với chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản. Đây là không gian để các thành viên gặp gỡ, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những cách thức mới trong giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tập huấn, cuộc thi, triển lãm và trải nghiệm thực tế tại địa phương, các thành viên trong CLB có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, tìm hiểu sâu hơn về di sản và trao đổi kinh nghiệm sáng tạo.

Toàn cảnh Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa

Sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung đã mang đến những góc tiếp cận mới trong truyền thông văn hóa. Có thể kể đến, chương trình “Chạm Di sản 2026” tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, các nhà sáng tạo như Huy Linh Tinh và Chợ Lớn Downtown đã giới thiệu những câu chuyện văn hóa qua hình ảnh, video và trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân. Những nội dung này góp phần đưa di sản ra khỏi cách giới thiệu thuần túy tư liệu, kết nối các giá trị văn hóa với trải nghiệm và đời sống thường ngày của công chúng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TikTok Việt Nam cho biết, thông qua việc đồng hành cùng Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa, TikTok mong muốn góp phần kết nối cộng đồng sáng tạo với các chuyên gia, nghệ nhân và những người đang trực tiếp gìn giữ di sản, hỗ trợ nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung số, thúc đẩy các hoạt động truyền thông văn hóa và tạo điều kiện để những câu chuyện về di sản Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn trên nền tảng số.

Đưa di sản đến gần công chúng bằng những hình thức mới không đồng nghĩa với việc đơn giản hóa các giá trị văn hóa để chạy theo xu hướng. Một video có sức hấp dẫn nhưng thiếu kiểm chứng tư liệu có thể khiến thông tin lịch sử bị sai lệch; cách thể hiện gây chú ý nhưng thiếu hiểu biết về phong tục, tín ngưỡng có thể dẫn đến những cách diễn giải không phù hợp với cộng đồng chủ thể.

Ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ

Bên cạnh đó, vấn đề bản quyền cũng cần được quan tâm khi di sản ngày càng được khai thác trên các nền tảng số. Việc sử dụng hình ảnh, tư liệu, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật hay chất liệu văn hóa gắn với cộng đồng cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng quyền của chủ thể liên quan, tránh tình trạng sử dụng lại nội dung thiếu sự ghi nhận hoặc khai thác giá trị văn hóa mà không quan tâm đến quyền và lợi ích của những người nắm giữ, thực hành di sản.

Bởi vậy, bên cạnh những kỹ năng truyền thông, người sáng tạo phải có ý thức kiểm chứng thông tin, tìm hiểu bối cảnh văn hóa và tôn trọng những người đang thực hành, gìn giữ di sản. Việc trực tiếp đến di tích, làng nghề, gặp gỡ nghệ nhân và cộng đồng địa phương giúp người làm nội dung có thêm chất liệu chân thực, đồng thời hạn chế những cách nhìn phiến diện khi giới thiệu các giá trị văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam cho biết, việc đưa di sản lên không gian số không đơn thuần là chuyển tải thông tin bằng những hình thức mới, mà quan trọng hơn là giúp công chúng hiểu hơn, yêu hơn và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc. Mỗi thành viên Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ trở thành người kể chuyện di sản có trách nhiệm, biết kết hợp sự sáng tạo với tri thức và sự tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống.

Đó cũng là mục tiêu của Câu lạc bộ khi tổ chức các chuyến thực tế và gặp gỡ chuyên gia, nghệ nhân, giúp nhà sáng tạo khai thác đúng chất liệu để sản xuất nội dung giàu chiều sâu.

Trong năm 2027, Câu lạc bộ phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam cùng đội ngũ vận hành số triển khai dự án “Hương sắc nghề - Tinh hoa làng nghề Việt”. Dự án không chỉ chuẩn hóa, đưa sản phẩm thủ công lên sàn thương mại điện tử mà còn lan tỏa câu chuyện nghề và văn hóa vùng miền trên nền tảng số, giúp nghệ nhân nâng cao thu nhập và tạo động lực để người trẻ nối nghề.