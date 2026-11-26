Ông Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Nghi thức được tổ chức trong khuôn khổ Đêm hội cồng chiêng năm 2026 với chủ đề "Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị", do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Việc Nhà ngục Kon Tum được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt là sự ghi nhận đối với những giá trị lịch sử của di tích, đồng thời tạo cơ sở để địa phương tăng cường công tác bảo tồn, phát huy di sản gắn với giáo dục truyền thống cách mạng. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ những giá trị lịch sử.

Bên cạnh nghi thức công bố xếp hạng di tích, Đêm hội cồng chiêng còn mang đến không gian văn hóa đa sắc màu với sự hội tụ của đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc. Không chỉ là dịp trình diễn nghệ thuật, chương trình còn tạo cơ hội để các nghệ nhân, người dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tình yêu và niềm tự hào đối với di sản truyền thống. Qua đó, đề cao vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên nhấn mạnh, sau gần một tháng triển khai, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 đã thực sự trở thành ngày hội chung của đồng bào các dân tộc. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp tại 96 xã, phường, đặc khu, từ miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đến đồng bằng, ven biển và hải đảo, tạo điều kiện để các cộng đồng giao lưu, gắn kết và thắt chặt tình đoàn kết.