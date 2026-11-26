Thủ đô của Argentina rực rỡ sắc tím mùa hoa phượng nở
Hoa phượng tím (Jacaranda) đang nở rộ, khoe sắc tím lãng mạn trên nhiều tuyến phố và công viên tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Những tán cây phủ đầy hoa tạo nên khung cảnh thơ mộng, biến nhiều con đường thành những dải màu tím nổi bật giữa lòng thành phố.
Mùa hoa phượng tím thường bắt đầu vào khoảng tháng 10 - 11 hằng năm, báo hiệu mùa Xuân đến ở Nam bán cầu, đồng thời thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/thu-do-cua-argentina-ruc-ro-sac-tim-mua-hoa-phuong-no-20261126104807049.htm