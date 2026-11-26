Mùa hoa phượng tím thường bắt đầu vào khoảng tháng 10 - 11 hằng năm, báo hiệu mùa Xuân đến ở Nam bán cầu, đồng thời thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Hoa phượng tím nở rộ tại Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hoa phượng tím bung nở trên phố ở Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hoa phượng tím nở rộ tại Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người phụ nữ ngồi thư giãn dưới tán cây phượng tím ở Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Du khách chụp ảnh lưu niệm trước hàng cây phượng tím tại Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Những cánh hoa phượng tím rơi rụng trên phố ở Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát