Không để chuyện bé xé ra to

Ở một trường tiểu học, phụ huynh học sinh lớp 3 bức xúc phản ánh với ban giám hiệu về việc giáo viên phạt học sinh úp mặt vào tường. Trước đó, phụ huynh không trực tiếp trao đổi với giáo viên mà gửi thẳng hiệu trưởng, đề nghị "nhà trường chấn chỉnh phương pháp sư phạm của cô giáo”.

Tại một trường khác, phụ huynh phản ứng gay gắt vì giáo viên khóa tính năng bình luận trong nhóm chat trao đổi thông tin với phụ huynh. Câu chuyện sau đó lan nhanh ra toàn trường. Có người đồng tình với giáo viên, có người cho rằng việc khóa bình luận là sai nguyên tắc phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Dưới áp lực của phụ huynh, giáo viên đã mở lại tính năng bình luận...

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bài viết của một phụ huynh học sinh lớp 1 bày tỏ sự bất bình sau khi giáo viên chủ nhiệm trao đổi về việc học sinh tiếp thu bài chậm và nhiều ngày mang dép trái đến lớp. Ban đầu sự việc chỉ là bất đồng quan điểm giữa phụ huynh và giáo viên. Một bên, phụ huynh muốn rèn con tính tự lập.

Ở phía ngược lại, giáo viên cho rằng trẻ cần được người lớn uốn nắn khi có hành vi chưa phù hợp. Không đồng tình với quan điểm của giáo viên, người mẹ trẻ đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội với ý định tìm kiếm sự đồng tình của cộng đồng mạng. Bài viết nhận hơn 2.000 lượt chia sẻ và bình luận. Theo thông tin trên trang cá nhân của phụ huynh, cô giáo đã đến nhà học sinh xin lỗi để xoa dịu căng thẳng.

Những vụ việc như trên xảy ra ngày càng nhiều trong trường học. Một bộ phận phụ huynh trẻ tuổi, có điều kiện tiếp xúc với những trào lưu giáo dục hiện đại, thường đề cao tính cá nhân và khả năng tự lập trong việc dạy con.

Trong khi đó, giáo dục trường học vẫn yêu cầu tính khuôn khổ, kỷ luật. Vấn đề thật sự không nằm ở chỗ khác biệt về quan điểm giáo dục mà ở việc những chủ thể liên quan, là phụ huynh và giáo viên, chọn cách ứng xử sao cho phù hợp với môi trường học đường, nơi mỗi hành vi của người lớn đều tác động đến suy nghĩ, nhận thức của trẻ.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển, một câu chuyện cá nhân được chia sẻ trên mạng dễ trở thành mục tiêu công kích của số đông, gây ảnh hưởng tâm lý với đối tượng có yếu tố nhạy cảm là học sinh và giáo viên.

TS Nguyễn Thị Diễm My, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhận định, phần lớn mâu thuẫn ở trường học đều có thể giải quyết trên tinh thần cầu thị, trao đổi trực tiếp giữa phụ huynh với giáo viên hoặc giữa phụ huynh với nhau. Tuy nhiên, nhiều trường hợp “chuyện bé xé ra to” bởi các bên liên quan không tìm được tiếng nói chung, cố giành phần thắng trong cuộc tranh luận “ai đúng, ai sai” dẫn đến căng thẳng không đáng có. Khi đó, thiệt thòi lớn nhất thuộc về trẻ bởi không khí học tập không còn thoải mái, thân thiện.

Trong môi trường giáo dục, việc nhà trường và gia đình trao đổi nội dung, phương pháp giáo dục là cần thiết, song cần trên tinh thần tôn sư trọng đạo. Giáo dục khác các lĩnh vực khác ở chỗ người thầy không chỉ cung cấp dịch vụ, quan hệ thầy - trò xây dựng trên cơ sở tình thương và trách nhiệm. Giao tiếp dù cởi mở, hiện đại đến đâu cũng cần dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống, vì sự phát triển của chính đứa trẻ chứ không phải vì “cái tôi” quá cao của người lớn.