Xúc động cảnh người dân khiêng xe giúp giáo viên vượt suối đến lớp

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Năm 2020, khi 27 tuổi, cô Nguyễn Thị Lệ Quỳnh nhận nhiệm vụ tại điểm trường Cát, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hướng Sơn, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Chỉ vài tháng sau, một trận lũ lịch sử khiến tuyến đường từ Km27 Quốc lộ 9 vào thôn Cát Trỉa bị cuốn trôi, nhiều đoạn đứt gãy.

Đến nay, theo chính quyền địa phương, tuyến đường vẫn còn gần 10 vị trí bị đứt đoạn, khiến việc đến trường của giáo viên thêm khó khăn.

Người dân hỗ trợ đưa xe máy qua đoạn tràn có dòng nước chảy xiết trên đường vào thôn Cát Trỉa. Ảnh: CTV

Theo cô Quỳnh, giáo viên có 2 hướng đến các điểm trường. Từ trung tâm xã Hướng Phùng theo Quốc lộ 9 đến Km27 rồi vào Cát Trỉa, quãng đường khoảng 85km. Tuy nhiên, 18km từ Km27 vào thôn đã xuống cấp nghiêm trọng. Khi mưa lớn, đoạn này không thể lưu thông, giáo viên phải đi đường vòng khoảng 31km, men theo đường đất, băng rừng, vượt suối.

"Đường đi rất vất vả, nhất là những hôm mưa lớn", cô Quỳnh chia sẻ.

Trên tuyến đường, nhiều đoạn và cầu bị nước lũ cuốn trôi. Cầu Rào 1 đã bị cuốn trôi hoàn toàn, mỗi khi nước dâng cao, người dân và giáo viên phải đi thuyền qua. Sau các đợt mưa lớn, nhiều vị trí tiếp tục hư hỏng. Bùn đất bám chặt bánh xe, có đoạn 4-5 người phải cùng đẩy, thậm chí khiêng xe qua. Có chuyến đi kéo dài hàng giờ.

Người dân thôn Cát Trỉa khiêng xe giúp cho giáo viên trên địa bàn. Ảnh: CTV

Chiều chủ nhật, con gái lại khóc vì phải xa mẹ

Nhà cô Quỳnh ở khu vực trung tâm xã Hướng Phùng. Cô có một con gái nhỏ 5 tuổi, phải gửi cho bà ngoại chăm sóc. Những ngày ở điểm trường, cô ở tại nhà tập thể dành cho giáo viên. Chiều thứ 6 hằng tuần, cô về với gia đình, được ôm con, nghe con kể chuyện.

Cô Nguyễn Thị Lệ Quỳnh trong một tiết dạy tại điểm trường Cát, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hướng Sơn, xã Hướng Phùng, Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Chiều chủ nhật hoặc sáng thứ 2, khi mẹ chuẩn bị trở lại điểm trường, cô bé lại khóc nức nở vì không muốn xa mẹ. "Nhìn con khóc cũng thương lắm, nhưng mình là giáo viên, các em học sinh vẫn đang chờ", cô Quỳnh tâm sự.

Mỗi lần rời nhà, cô lại đối mặt với những con dốc, dòng suối và đoạn đường bùn lầy, đứt gãy. Những hôm mưa lớn, cô cùng đồng nghiệp phải xuống xe, lội bùn, dắt từng chiếc xe máy. Đến điểm trường, trước mắt cô vẫn là những học sinh đang chờ giờ lên lớp.

Không chỉ cô Quỳnh, nhiều giáo viên khác tại 2 điểm trường cũng vượt khó để bám trường, bám lớp.

Nhiều đoạn đường vào các điểm trường Cát và Trỉa bị hư hỏng, chia cắt, khiến giáo viên và người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: CTV

Thầy Nguyễn Đình Sâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hướng Sơn, cho biết 2 điểm trường Cát và Trỉa cách nhau khoảng 7km, hiện có 118 học sinh với 3 cô giáo và 6 thầy giáo.

Theo thầy Sâm, mùa mưa lũ, đường đến trường của giáo viên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mỗi khi đường bị chia cắt, bà con địa phương thường hỗ trợ đưa giáo viên qua những đoạn khó đi.

“Nếu không có bà con hỗ trợ, nhiều hôm giáo viên chưa chắc đã đến được lớp. Nhà trường rất biết ơn và trân trọng sự đồng hành, tình cảm của bà con. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm sửa chữa tuyến đường từ Km27 Quốc lộ 9 vào 2 điểm trường để không chỉ giáo viên mà học sinh và người dân đều được đi lại thuận tiện, an toàn hơn", thầy Sâm nói.

Con đường 18km và những hố sâu, vực thẳm

Những nhọc nhằn trên đường đến trường của giáo viên cũng chính là khó khăn mà người dân Cát Trỉa phải đối mặt mỗi ngày. Trước khi xuống cấp, người dân chỉ mất khoảng 30 phút đi xe máy trên tuyến đường 18km này, ô tô cũng có thể dễ dàng vào tận thôn. Nhưng sau nhiều năm chịu tác động của mưa lũ và sạt lở, đường đã hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều người tập trung tại đoạn tràn qua suối để chờ nước rút, tiếp tục hành trình vào thôn Cát Trỉa. Ảnh: CTV

Khoảng 6 năm qua, nhiều đoạn đường xuất hiện hố sâu, vực thẳm, có nơi sâu 5m, có điểm hơn 20m. Mỗi khi mưa lớn, Cát Trỉa có nguy cơ bị cô lập, người dân phải đi theo lối mòn trong rừng, băng suối để ra vào thôn. Quãng đường vốn chỉ mất 30 phút có thể kéo dài nhiều giờ, thời gian di chuyển tăng gấp 4-5 lần.

Đáng lo nhất là những lúc người dân cần cấp cứu hoặc phụ nữ chuyển dạ. Đã có trường hợp người bệnh, sản phụ phải nằm trên võng, được người thân cõng vượt suối, qua những đoạn đường hiểm trở để đến cơ sở y tế.

Theo lãnh đạo xã Hướng Phùng, Cát Trỉa có 175 hộ với hơn 500 nhân khẩu, 100% là đồng bào Vân Kiều. Tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và việc đi lại của người dân. Địa phương mong muốn sớm được đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Km27 Quốc lộ 9 vào Cát Trỉa.

Nhiều đoạn đường vào các điểm trường Cát và Trỉa bị hư hỏng, chia cắt, khiến giáo viên và người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.

"Những con đường hư hỏng vì thế không chỉ là câu chuyện về giao thông, mà còn là câu chuyện về việc học của trẻ em, sức khỏe của người dân và sinh kế của cả một bản làng", vị lãnh đạo này nói thêm.

Với cô Nguyễn Thị Lệ Quỳnh, sửa chữa tuyến đường không chỉ giúp giáo viên đến trường thuận lợi hơn, mà còn giúp trẻ em đến lớp an toàn, người dân kịp thời đưa người bệnh đi cấp cứu và đưa sản phẩm vùng cao đến thị trường.

Những năm qua, cô Quỳnh và các đồng nghiệp đã quen với việc dắt xe qua bùn, lội suối, băng rừng để đến trường. Dù mỗi lần trở lại điểm trường là một lần xa con, cô vẫn lên đường vì phía trước là những học sinh đang chờ.