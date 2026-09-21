Rà soát phương án tuyển sinh Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kiều Linh

Ngày 21/9, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức nghe báo cáo công tác chuẩn bị tuyển sinh tại Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 5 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố thuộc lực lượng Quân khu 5.

Theo Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung, Quân khu 5 được thành lập, đặt tại Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (phường Thống Nhất). Năm học 2026 - 2027, Phân hiệu 1 tuyển sinh 160 học sinh cho 2 lớp 6 và 2 lớp 10, mỗi lớp 40 học sinh, gồm cả nam và nữ.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 chủ trì Hội nghị. Ảnh: Kiều Linh

Hội nghị đã nghe báo cáo dự kiến chỉ tiêu bổ sung, các phương án tuyển sinh cụ thể đối với nhà trường; kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký và công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học 2026 – 2027 tại Phân hiệu 1.

Trên tinh thần làm việc trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về số lượng và chất lượng học sinh, tổ chức biên chế, tuyển dụng đội ngũ giáo viên đủ điều kiện về đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, quân trang, sách vở, đồ dùng học tập; vấn đề cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, doanh trại và hoàn thiện hệ thống giảng đường, phòng học cũng như bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho học sinh.

Đại diện các đơn vị báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Kiều Linh

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 nhấn mạnh, thời gian qua, Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai cải tạo, sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất, doanh trại để bảo đảm tiến độ, đáp ứng tốt điều kiện học tập, sinh hoạt, ăn, nghỉ của cán bộ, giáo viên và học sinh khi Phân hiệu 1 chính thức đi vào hoạt động; làm cơ sở để tổ chức đào tạo, quản lý, nuôi dưỡng và rèn luyện học sinh trong môi trường quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đánh giá tầm quan trọng của việc xây dựng Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại tỉnh Gia Lai trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực kế cận cho Quân đội, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động phối hợp, rà soát kỹ từng nội dung, điều kiện tuyển sinh và xây dựng phương án điều động, bổ nhiệm cán bộ, nhân viên về Phân hiệu đúng tổ chức biên chế.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương, phấn đấu tổ chức khai giảng năm học 2026 – 2027 vào đầu tháng 10/2026.