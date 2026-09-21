Sở Văn hóa TP.HCM nói về khủng hoảng của Trường Giang

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa có văn bản phản hồi về vụ việc liên quan đến Trường Giang xảy ra trên mạng xã hội vài tuần qua.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, sự việc cần được xem xét, đánh giá dựa trên thông tin được xác minh đầy đủ, bối cảnh, tính chất và mức độ của từng hành vi cụ thể, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật, chuẩn mực ứng xử có liên quan. Do đó, cần thận trọng khi đưa ra nhận định, kết luận chỉ trên cơ sở những thông tin, hình ảnh đang được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội.

"Trước phản ứng của khán giả về một sự việc được dư luận quan tâm có thể có những ý kiến và cách nhìn nhận khác nhau. Việc đánh giá những phản ứng này có phù hợp hay không cần căn cứ vào tính chất của sự việc, thông tin được kiểm chứng và cách thức thể hiện, đồng thời bảo đảm sự khách quan, văn minh và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của các bên liên quan", theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào. Ảnh: Phương Lâm.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh đối với người hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ, việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử cũng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là đối với những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng.

Căn cứ theo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ban hành kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xác định các chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, báo chí, truyền thông và không gian mạng.

Theo đó, người hoạt động nghệ thuật cần tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật. Trong ứng xử với đồng nghiệp, cần tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp; trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp.

"Người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nghề nghiệp; có cách ứng xử văn minh, đúng mực, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng", Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nêu quan điểm.

Khủng hoảng của Trường Giang nổ ra vào đầu tháng 9, khi hàng nghìn bài đăng trên mạng xã hội “nhắm” đến nghệ sĩ với nội dung đào lại những video cũ ở chương trình truyền hình thực tế. Cụ thể, những ồn ào trước đây của anh, từ việc tương tác với nghệ sĩ nữ ở các game show, đến hành xử, phát ngôn… đều bị dân mạng mang ra mổ xẻ, bàn tán.

Tên của Trường Giang được “réo” mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó nhiều nhất phải kể đến Threads và TikTok.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tri Thức - Znews ngày 14/9, nam nghệ sĩ thừa nhận một số cách ứng xử trong quá khứ của bản thân “chưa tinh tế, chưa đủ tốt”. Anh đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người từng bị mình làm tổn thương.

Sau đó, ngày 16/9, Trường Giang tiếp tục có động thái rút lui khỏi chương trình 2 ngày 1 đêm, không tham gia ghi hình đợt kế tiếp. Nam nghệ sĩ cho biết muốn dành khoảng thời gian này để “lắng lại và học hỏi thêm”.