Khởi tố nhóm 'quái xế'

Với người cao tuổi hạn chế vận động, thậm chí phải nằm tại giường, việc đến bệnh viện để khám sức khỏe không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thay vì chờ người bệnh tìm đến, các y, bác sĩ chủ động đến tận nhà, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với những người cao tuổi yếu thế trong cộng đồng.