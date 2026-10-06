Dự báo thời tiết ngày 6/10: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông rải rác

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 6/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế sáng lạnh, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to. Sáng và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; chiều tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.