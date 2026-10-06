Hà Nội bắt đầu xén dải phân cách, mở rộng đường Ô Chợ Dừa
Hà Nội đang xén dải phân cách giữa đường Ô Chợ Dừa, mở rộng mặt đường thêm 5,5m mỗi bên nhằm khắc phục điểm nghẽn giao thông sau khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe kỹ thuật.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dải phân cách giữa đường Ô Chợ Dừa, đoạn từ số nhà 34 đến số 80, sẽ được xén để mở rộng đường Ô Chợ Dừa thêm 5,5 m mỗi bên nhằm giải quyết điểm nghẽn ùn tắc.
Sau khi việc xén dải phân cách hoàn tất, phương án tổ chức giao thông mới sẽ chính thức áp dụng. Lòng đường mở rộng được thảm đồng bộ kết cấu và chia thành 3 làn xe chạy mỗi chiều bằng vạch sơn phản quang, kỳ vọng sẽ xóa dứt điểm nút thắt cổ chai và đồng bộ năng lực giao thông trên toàn trục Vành đai 1.
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