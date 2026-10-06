Hà Nội bắt đầu xén dải phân cách, mở rộng đường Ô Chợ Dừa

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dải phân cách giữa đường Ô Chợ Dừa, đoạn từ số nhà 34 đến số 80, sẽ được xén để mở rộng đường Ô Chợ Dừa thêm 5,5 m mỗi bên nhằm giải quyết điểm nghẽn ùn tắc.

Sau khi việc xén dải phân cách hoàn tất, phương án tổ chức giao thông mới sẽ chính thức áp dụng. Lòng đường mở rộng được thảm đồng bộ kết cấu và chia thành 3 làn xe chạy mỗi chiều bằng vạch sơn phản quang, kỳ vọng sẽ xóa dứt điểm nút thắt cổ chai và đồng bộ năng lực giao thông trên toàn trục Vành đai 1.

Ghi nhận của Người Đưa Tin những ngày này, tại đoạn đường Ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến số 80 đang được đơn vị thi công khẩn trương xén dải phân cách giữa.

Theo đó, phần dải phân cách được thu hẹp nhằm tăng diện tích mặt đường, từng bước khắc phục tình trạng “thắt cổ chai” ở cuối tuyến.

Lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, dự án xén dải phân cách trên đường Ô Chợ Dừa đang được đơn vị phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/10.

Để đáp ứng yêu cầu cấp bách này, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, bố trí thi công liên tục cả ngày lẫn đêm.

Sau khi việc xén dải phân cách hoàn tất, phương án tổ chức giao thông mới sẽ chính thức áp dụng.

Sau khi điều chỉnh, đoạn tuyến sẽ tổ chức giao thông hai chiều, mỗi chiều gồm 3 làn xe và được ngăn cách bằng dải phân cách cố định.

Theo phương án mới, mỗi chiều đường sẽ được tăng thêm 5,5m bề rộng mặt đường.

Đây được kỳ vọng là giải pháp trước mắt nhằm tăng năng lực lưu thông, hạn chế xung đột giao thông tại khu vực kết nối với Vành đai 1.